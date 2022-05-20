محمد بن سليم يدرس دعم زيادة «سباقات السرعة» للفورمولا 1

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أنه قد يدعم خطة لزيادة سباقات السرعة في الفورمولا 1 من ثلاثة إلى ستة في الموسم المقبل، ونفى مزاعم مطالبته بالمزيد من الأموال لإجراء أحداث إضافية.

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وتمت مناقشة الاقتراح بالسباقات الجديدة في اجتماع للجنة الفورمولا 1، الشهر الماضي، والتي تتألف من الاتحاد الدولي للسيارات، ومجموعة الفورمولا 1 لأصحاب الحقوق التجارية، والفرق العشرة، ولكل منها 10 أصوات، والمطلوب 26 صوتاً لاعتماد سباقات السرعة الإضافية.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي للسيارات أوقف الخطة في الاجتماع، قال بن سليم لموقع «سبورت ميل» الإنجليزي: «أؤيد السباقات إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وأنا لا أقول إن هذا هو الشيء الخطأ، ولكني أقول إن هناك وقتاً لاتخاذ القرار، وهذا لعام 2023، وليس لهذا الموسم».

استثمار

وأضاف بن سليم: «لم أطلب المزيد من المال لإجراء التغييرات، ولو كنت فعلت ذلك، لرغبت في استخدامه بالطريقة الصحيحة، للاستثمار في التنظيم السليم للرياضة».

وتابع: «نقول إن الفورمولا 1 هي القمة، وهي كذلك، لذلك نحن في الاتحاد الدولي للسيارات، بحاجة إلى الموارد لإدارة الجانب الفني والمالي لتلك الرياضة، وتبلغ قيمتها مليار دولار بطريقة تحترم ذلك، ونحن بحاجة إلى القدرة على مراعاة تلك المعايير».

وقال: «فيما يتعلق بالسباقات على وجه التحديد، يجب أن أرى ما إذا كان فريقي على الأرض يمكنه استيعاب عبء العمل الإضافي الذي قد يترتب على السباقات الجديدة، وعندما خسر لويس هاميلتون اللقب بشكل مثير للجدل أمام ماكس فرستابين، قال الناس إنه يجب علينا تغيير هذا أو ذاك».

مطلب

وأضاف: «لذلك لا أفهم لماذا نطلب فجأة من فريق الاتحاد الدولي للسيارات القيام بالمزيد، ونحن بحاجة إلى النظر في كل هذا، واتخاذ قرار معقول، ودعونا ندير عملنا وسوف نصلحه».

وأوضح موقع «سبورت ميل»، إلى أنه رغم مساهمة مجموعة الفورمولا 1 بـ 40 مليون دولار من أرباحها سنويًا في الاتحاد الدولي للسيارات، فقد عانت المنظمة من خسارة تشغيلية قدرها 27.6 مليون دولار في عام 2021، خلال العام الأخير للرئيس السابق جان تود.

وتعهد بن سليم بتغيير الوضع المالي في غضون عامين.

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