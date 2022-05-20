140 لاعباً في بطولتي ماسترز وتحدي الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في تمام الساعة الخامسة غداً الجولة الأولى من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، وذلك بقاعة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية من 48 دولة يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 60 ألف دولار.

كما ستنطلق بنفس التوقيت بطولة التحدي والتي سيشارك فيها 60 لاعباً دولياً ، ويمثل الإمارات في بطولة الماسترز عدد من اللاعبين يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي سعيد إسحاق وعمران الحوسني وعمار الحوسني.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة ولجميع أنشطة النادي، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح البطولة وخصّ بالذكر مجلس الشارقة الرياضي والشركات الراعية للبطولة وهي شركة فاست لمقاولات البناء والشركة الوطنية للأصباغ (ناشيونال).

وأشار الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا إلى أن البطولة في نسختها الحالية تعتبر إحدى أهم البطولات على المستوى العالمي فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم وتمنح لاعبينا فرصة الاحتكاك والاستفادة منهم.

تأكيد

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن نادي الشارقة أصبح مقصداً لكل الشطرنجيين في العالم، بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً مثل بطولات الغراند براي للرجال والسيدات وبطولة نجوم العالم والنسخ السابقة لبطولة الماسترز، وقال: ينتظر عشاق اللعبة، الشارقة ماسترز نظراً للأسماء الكبيرة التي تشارك فيها، وقيمة جوائزها المالية العالية.

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