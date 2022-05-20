سيدات الإمارات يحصدن ذهبية «ضد الساعة» في خليجية الكويت

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أهدى منتخب الدراجات الهوائية للسيدات، الإمارات، ذهبية المركز الأول في سباق فرق ضد الساعة، لمسافة 24.7 كم، الذي أقيم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة.

وفاز منتخب الإمارات المكون من صفية الصايغ وشيخة عيسى وزهرة حسين وهدى حسين، بالميدالية الذهبية، بعدما سجل زمناً قدره 37:30.15 دقيقة، بفارق 28 ثانية عن فريق منتخب الكويت، الذي حل في المركز الثاني، محققاً الميدالية الفضية بزمن قدره 37:58.88 دقيقة، فيما جاء فريق منتخب البحرين في المركز الثالث، محرزاً الميدالية البرونزية بزمن قدره 39:51.59 دقيقة.

إنجاز

كما حققت رماية الإمارات الميدالية الفضية في مسابقة الفرق للمسدس الهوائي 10 أمتار، عبر الفريق المكون من أحمد الأميري، أمين مثنى، ومحمد كامل الكعبي.

كذلك توج منتخبنا الوطني للرماية، بالميدالية الفضية، في مسابقة الفرق للمسدس الهوائي 10 أمتار، عبر الفريق المكون من أحمد عبد الله الأميري وأمين مثنى ومحمد صالح الكعبي.

وارتفع رصيد الإمارات في الدورة إلى 16 ميدالية ملونة، بواقع 4 ذهبيات، و7 فضيات، و5 برونزيات في 4 رياضات، هي ألعاب القوى والسباحة والرماية والدراجات.

وتمثلت ميداليات ألعاب القوى في الميدالية الذهبية لفاطمة الحوسني بمسابقة رمي القرص، مسجلة مسافة 40.98، وكذلك الميدالية البرونزية التي أضافتها في دفع الجلة.

وحققت أم الألعاب كذلك، ذهبية الوثب الثلاثي، وفضية الوثب الطويل، عن طريق لطيفة الكعبي، وأضافت اللاعبات فضية سباق التتابع لمسافة (400x4)، عن طريق كل من مهرة عبد الرحيم، فاطمة البلوشي، رقية المرزوقي، ميرة غلوم، بزمن 4:20.55 دقيقة.

كما نجحت اللاعبات لطيفة الكعبي، عبير البلوشي، فاطمة البلوشي، مهرة عبد الرحيم، في إضافة الميدالية البرونزية بمسابقة (100x4) تتابع، كما أضافت كل من فاطمة البلوشي ورقية المرزوقي، برونزيتي 400 متر و800 متر على الترتيب، وتوجت وداد روباري لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى، ببرونزية إطاحة المطرقة بمسافة 40.63 متراً.

وأكد خليفة يوسف بن عمير نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، رئيس اللجنة الفنية، أن فريق منتخب الإمارات للسيدات، كان قدر التحدي، وحقق نتيجة مشرفة، بحصده لذهبية سباق فرق ضد الساعة لمسافة 24 كم.

مشيراً أن الفريق ضم لاعبات مميزات، منهن صفية الصايغ، التي حققت برونزية سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، التي أقيمت في طاجيكستان، في إنجاز تاريخي، كأول ميدالية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات بالدولة.

وقال إن منافسات البطولات الخليجية، تعد أول خطوة بسلم الإنجازات والبطولات القارية والعالمية، مشيداً بقوة المنافسات، وارتفاع إمكانات وقدرات الفرق الخليجية المشاركة، وخاصة منتخب الكويت، الذي جاء في المركز الثاني، وقدم أداءً جيد، ما يبشر بتطور رياضة الدراجات الهوائية النسائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

طابع مختلف

أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أن المشاركة الإماراتية في البطولات الخليجية، تحمل طابعاً مختلفاً.

مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية في الدولة، حرصت على توسيع نطاق مشاركة اللاعبين واللاعبات في أكبر عدد الرياضات في الدورة الخليجية، تأكيداً على أهمية الحدث الخليجي، الذي تتطلع فيه الإمارات لتحقيق أفضل النتائج، وبما يعزز حضور رياضة الإمارات في الساحة الخليجية، إضافة إلى جانب استثمار المشاركة الخليجية، لتجهيز المنتخبات للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأشادت عزة بنت سليمان بجهود اللجنة المنظمة للبطولة، وإطلاق شعار النسخة الثالثة، بعنوان «روحنا ذهبية»، والذي يجسد الروح الخليجية في التنافس الشريف، ما ينعكس إيجاباً على اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث الخليجي.

وأضافت عزة بنت سليمان، أن المشهد الافتتاحي للبطولة، جاء مميزاً، سواء على مستوى الألعاب الجماعية، التي افتتح فيها منتخب السلة مشواره بالفوز على حساب البحرين، بعد مباراة حماسية، أو على صعيد الألعاب الفردية، التي حصدنا من خلالها ميداليات ملونة، وتعتبر البطولة مكسباً، ليس للاعبين وحسب، وإنما حتى للحكام الذين يمثلون الإمارات في مختلف الألعاب، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية.

لافتة إلى أن أهمية البطولة تكمن في وجود اللجنة الأولمبية الوطنية، للتعرف إلى احتياجات المنتخبات، ومشاهدة صورة واقعية للمشاركة الإماراتية الخارجية، ما يسهم في التخطيط بصورة أفضل لدعم الرياضة والرياضيين في الإمارات، خلال المرحلة المقبلة.

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