إطلاق البوابة الإلكترونية لسباق «القفال 31»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البوابة الإلكترونية الخاصة بالنسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة جهودها لإنجاح الحدث برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة ،والأعضاء راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية في النادي وجمال زعل بن كريشان عضو مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي.

وينطلق السباق الكبير والمرتقب حسب معطيات النشرة البحرية وتقارير الأرصاد الجوية من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً مروراً بجزيرة القمر والتي تمثل (محطة إجبارية) خط نهاية للمرحلة الأولى والتي تحتسب نتائجها في حفل الختام.

وتتضمن البوابة الإلكترونية كافة المعلومات المتعلقة بالسباق إضافة إلى رابط التسجيل لملاك ونواخذة السفن والمحامل المشاركة لاستيفاء كافة المتطلبات وتسجيل البحارة والأطقم والقطع البحرية التي سترافق كل سفينة خلال مراحل السباق حيث باشر الموقع استقبال الطلبات من أجل اعتماد القائمة النهائية وإعلان المشاركين.

وسينطلق النواخذة والملاك والبحارة المشاركون في الحدث نحو جزيرة صير بونعير بعد توجه قافلة النادي وحسب توجيهات اللجنة المنظمة قبل الموعد المحدد لبدء السباق بيوم لاستكمال إجراءات فحص السلامة هناك واستلام أجهزة التتبع الخاصة بنظام الرؤية الافتراضية تمهيداً لبداية السباق.

إرث تاريخي

وقال سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق إن سباق القفال يمثل إرثاً تاريخياً وتجمعاً سنوياً يترقبه كل أفراد المجتمع مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي يحظى بها الحدث من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجه باستمرار الحدث كرسالة للأجيال.

وأشاد سيف جمعة السويدي بالتعاون الكبير الذي تجده اللجنة المنظمة العليا للسباق مثمناً جهود اللجان المختلفة في النادي وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تقف دوماً وراء إنجاح كافة الفعاليات ومنها السباق الأعرق والأغلى في الموسم سباق القفال منذ تأسيسه عام 1991.

ودعا نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال كل النواخذة والملاك للإسراع في استكمال إجراءات التسجيل واستيفاء كافة الشروط المتعلقة بأهلية البحارة المشاركين وأيضا إبراز كافة الأوراق المتعلقة بالقوارب مشيداً بتعاونهم المستمر مع لجان النادي في كافة الفعاليات ومنها سباق القفال.

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