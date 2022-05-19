«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق بطولة 3 * 3 لكرة السلة

المصدر: الشارقة - البيان

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تطلق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة غداً بطولة 3 * 3 لكرة السلة للسيدات على الصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة بمشاركة مجموعة من الهواة سواءً المواطنات أو المقيمات بهدف اكتشاف العناصر الموهوبة منهن لضمهن إلى صفوف النادي، بعد التعرف على مستواهن وتقييمهن من قبل الإدارات الفنية المختصة.

وأكدت نورة الحمر رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن البطولة تأتي تماشياً مع الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها المؤسسة بهدف تطوير رياضة المرأة، مع إبراز دور المرأة الإماراتية رياضياً في المحافل والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

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