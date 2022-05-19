140 لاعباً في بطولتي ماسترز وتحدي الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في تمام الساعة الخامسة من مساء السبت الجولة الأولى من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، وذلك بقاعة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية من 48 دولة يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 60 ألف دولار.

كما ستنطلق بنفس التوقيت بطولة التحدي والتي سيشارك فيها 60 لاعباً دولياً بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين ويمثل الإمارات في بطولة الماسترز عدد من اللاعبين يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي سعيد إسحاق وعمران الحوسني وعمار الحوسني.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة ولجميع أنشطة النادي، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح البطولة وخصّ بالذكر مجلس الشارقة الرياضي والشركات الراعية للبطولة وهي شركة فاست لمقاولات البناء والشركة الوطنية للأصباغ ( ناشيونال ).

وأشار المعلا إلى أن البطولة في نسختها الحالية تعتبر إحدى أهم البطولات على المستوى العالمي فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم وتمنح لاعبينا فرصة الاحتكاك والاستفادة منهم.

تأكيد

وأكد المعلا أن نادي الشارقة أصبح مقصداً لكل الشطرنجيين في العالم، بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً مثل بطولات الغراند براي للرجال والسيدات وبطولة نجوم العالم والنسخ السابقة لبطولة الماسترز، وقال: ينتظر عشاق اللعبة، الشارقة ماسترز نظراً للأسماء الكبيرة التي تشارك فيها، وقيمة جوائزها المالية العالية.

وكشف رجائي السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي،عن أن الاتحاد العربي، الذي يتخذ من نادي الشارقة مقراً له، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة.

وجّه الدعوة لعدد من اللاعبين العرب، من مصر والأردن والجزائر والمغرب والعراق وسوريا والسودان، للمشاركة في البطولة، بهدف مساعدتهم على تطوير مستواهم الفني ورفع تصنيفاتهم الدولية.

كما أشار إلى عدد اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة الأساتذة حاصلين على ألقاب دولية وانجازات عالمية وقارّية وعددهم 60 لاعباً ولاعبة من 35 دولة منهم عدد كبير من الدول العريقة في عالم الشطرنج مثل روسيا وأوكرانيا وبريطانيا وأرمينيا وأذربيجان والصين والهند وفرنسا وإسبانيا وهنغاريا وإيران ومنغوليا والنرويج والفلبين وبولندا وصربيا وأوزبكستان وجورجيا وأستراليا، بالإضافة إلى الإمارات وعدد آخر من الدول العربية والأجنبية

أقوى البطولات

تعتبر البطولة في نسختها الحالية إحدى أقوى البطولات على المستوى العالمي فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة هذا العام هو 2556 نقطة مما يجعلها الأعلى تقييماً على مستوى جميع البطولات المنظمة في العالم على مدار الثلاث سنوات الماضية نسبة لعدد المشاركين.

ويتقدم المشاركون على لائحة التصنيف الدولي للبطولة في نسختها الخامسة، الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسييف (المصنف دولياً 2701 نقطة ) والحاصل على لقب بطولة أوروبا للشباب عام 2013 وحامل فضية بطولة العالم للرجال للشطرنج السريع عام 2017.

ويأتي ثانياً على لائحة التصنيف العام للبطولة الأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابرييل ساركيسيان ( المصنف دولياً 2694 نقطة ) والحاصل على ثلاث ذهبيات متتالية في ثلاث مناسبات أولمبية أعوام 2006 و2008 و2012 خلال تمثيله لمنتخب بلاده أرمينيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج.

فيما يأتي ثالثاً على سلم الترتيب الدولي للبطولة لاعبنا الذهبي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن ( المصنف دولياً 2690 نقطة ) والحاصل على لقب بطولة آسيا الفردية للرجال عام 2015 وبطولة العرب الفردية في العديد من المناسبات وأحرز العام الماضي ذهبية بطولة بيل الدولية وسط مشاركة العديد من الأبطال العالميين.

أبطال العالم

كما يشارك هذا العام العديد من أبطال العالم وأبطال القارات يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف والحاصل مؤخراً على ذهبية بطولة العالم للشطرنج السريع لفئة الرجال، كما تضم البطولة الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بطل العالم للشباب عام 2007 وبطل أفريقيا والعرب لعدة سنوات.

وكذلك مشاركة بطل النسخة السابقة (الرابعة) من بطولة الشارقة ماسترز الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي والذي وصل إلى الدور ربع النهائي في آخر نسخة من بطولة العالم الفردية للرجال والتي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية، وتضم البطولة أيضاً الموهبة الهندية الأستاذ الدولي الكبير نيهال سارين والحاصل على لقب بطولة العالم للشباب عام 2020 ولقب بطولة آسيا للناشئين في العديد من المناسبات.

كما تشارك في البطولة البطلة البولندية الكبيرة جولانتا زاوديسكا والحاصلة على لقب بطولة العالم للشابات تحت 18 سنة وكذلك لقب بطولة أوروبا لفرق السيدات عام 2005، وتشهد البطولة مشاركة بطل الإمارات الأستاذ الدولي سعيد اسحق لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة.

ويقيم ضيوف البطولة بفندق سنترو الشارقة الذي وفر الإقامة المميزة للاعبين والوفود المشاركة.

اللجنة المنظمة للبطولة

شكل النادي اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وعمران عبد الله نائباً لرئيس اللجنة وجمال عيسى المدفع نائباً وعلي الجلاف مديراً مالياً للبطولة ووهيب الزرعوني مسئولاً فنياً وعمر نعمان آل على مديراً للبطولة ورجائي السوسي منسقاً عاماً للبطولة وجاسم عبد الرحمن مديراً للعلاقات العامة للبطولة وفيصل محمد الحمادي رئيساً للحكام وماكروبولوس جورجيوس رئيساً للجنة الاستئناف للبطولة.

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