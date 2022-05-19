تنظيمية «القفال 31» تبحث استعدادات الحدث

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بحثت اللجنة المنظمة للنسخة 31 لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من ٢٧-٢٩ مايو الجاري، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الاستعدادات للحدث خلال الاجتماع العام مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الذي عقد ظهر أمس في قاعة استوديو بفندق (دبليو دبي-الميناء السياحي).

وتطرقت اللجنة المنظمة خلال الاجتماع، بحضور محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31، كافة التفاصيل والمتطلبات من قبل اللجان المختلفة من أجل التجهيز المبكر للسباق المرتقب والتمهيد لإنجاح التظاهرة الرياضية البحرية التراثية بما ينسجم مع توجيهات سمو راعي الحدث وتواصل النجاح للسباق الكبير منذ تأسيسه عام 1991.

ورحب محمد عبد الله حارب الفلاحي بالحضور وممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف دائماً وراء إنجاح التظاهرة الكبيرة من خلال الدعم المتواصل والمواقف الصلبة من أجل تامين سلامة المشاركين في رحلة السباق نحو جزيرة صير بونعير ومن ثم العودة يوم السباق من هناك إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

روح الفريق

وحرص المدير التنفيذي على نقل تحيات رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للحدث للحضور، منوهاً إلى أن اللجنة المنظمة وضعت في مقدمة أولوياتها تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث، بتسهيل مهمة المشاركين وضمان وصولهم بأمان إلى خط النهاية؛ لذلك يعمل الجميع بروح الفريق الواحد للوصول إلى هذه الغاية.

وأتاح حارب الفرصة لممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية للحديث حول التحضيرات والتجهيزات، مشيداً بجهود جميع الشركاء وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، حيث حضر الاجتماع من الإدارة العامة لمركز شرطة الموانئ قسم الإنقاذ كل من المقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، والنقيب يوسف الشحي والملازم طارق المنصوري ومن قسم (الأمن البحري) الملازم أول عبد الرحمن بورقيبة.

تغطية خاصة

وأكد المقدم علي عبد الله النقبي أن قسم الإنقاذ البحري سيقوم كالمعتاد بالتغطية الخاصة وتأمين جانب الأمن والسلامة بخط سير السباق من أفراد وزوارق مجهزة وطاقم متخصص، بالإضافة إلى عمليات السيطرة والتحكم لجميع لجان السباق فيما أكد الملازم عبد الرحمن بورقيبة توفير 4 زوارق لتأمين خط سير السباق

كما تحدث في الاجتماع ممثلون عن مؤسسة دبي للإعلام التي ترافق السباق من خلال التغطية المباشرة للحدث عبر شاشات دبي الرياضية وقناة سما دبي الفضائية ومن خلال كادر المؤسسة عبر فريق مرافق لـ(سنيار) السفن من الانطلاقة في جزيرة صير بونعير وحتى الوصول إلى خط النهاية وفريق مرابط آخر في نقطة النهاية مع استوديو خاص لمتابعة السباق كالمعتاد.

وأكد سند محمد الظفري مدير الفعاليات الترفيهية بدائرة الاقتصاد والسياحة على استمرار التعاون بين جدول فعاليات دبي والحدث من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية في الترويج للحدث عبر القنوات التواصل الاجتماعي. وتناول الاجتماع جهود هيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية من خلال ممثلها في الاجتماع سالم سعيد المطوع الذي أكد على الجهود المشتركة والتعاون في التعريف بأهمية جزيرة صير بونعير كمحمية طبيعية، وكذلك تعريف كل الواصلين إلى هناك بالضوابط الخاصة بالتواجد على الجزيرة.

خطط

استعرض عتيق حسن مسؤول السلامة والبحث في السباق الخطط المنتظر تنفيذها خلال مراحل السباق وتنظيم حركة الطيران للتغطية التلفزيونية والبحث والاستقصاء وتنظيم زيارة تفقدية للجنة المنظمة واللجان المعاونة، لبحث اللمسات الأخيرة قبل وصول قافلة اللجنة المنظمة والمشاركين.

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