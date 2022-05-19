نسخة خاصة لـ«مقاتلو الشعب» الكوبية في ضيافة دبي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يحظى عشاق الملاكمة داخل دولة الإمارات، بفرصة جديدة لمشاهدة بطولة «مقاتلو الشعب» الكوبية (النسخة الخاصة) يوم 18 يونيو المقبل، في الصالة الداخلية لفندق سيزارز بالاس بلو ووترز دبي.

وتأتي النسخة تتويجاً لنجاح دبي في استضافة النسختين الأولى والثانية، واللتين أقيمتا بمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الملاكمة العالمية، وفي مقدمتهم غييرمو ريجونديو «آل تشاكا»، أسطورة الملاكمة الكوبية المتوج بذهبيتي أولمبياد سيدني 2000 وأثينا 2004.

وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً يوم 16 يونيو المقبل للملاكمين.

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