14 ميدالية للإمارات في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين

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توجت لاعبات الإمارات بالميدالية الفضية في سباق التتابع (400x4)، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، وحقق الفريق الذي ضم كلاً من مهرة عبد الرحيم، فاطمة البلوشي، رقية المرزوقي، ميرة غلوم بزمن 4:20.55 دقيقة، وتوج المنتخب البحريني بالذهبية بزمن وقدره 3:48.00 دقيقة، والكويت بالميدالية البرونزية بزمن 4:25.16 دقيقة.

وتوجت وداد روباري لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى ببرونزية إطاحة المطرقة بمسافة 40.63 متراً، فيما توجت هناء الطوقي من سلطنة عمان بالميدالية الذهبية بمسافة 49.36، وفازت بالميدالية الفضية رانيا الناجي من قطر بمسافة 47.00 متراً.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 14 ميدالية ملونة بواقع 3 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات مع إمكانية زيادة حصيلتنا من الميداليات الملونة في جميع المسابقات الأخرى بالرياضات التي تشارك فيها الإمارات.

وواصل منتخبنا الوطني للرماية التألق في دورة الألعاب بعد إضافة ميداليتين فضيتين للإمارات في مسابقتي رماية «التراب» في فئة الفرق عبر الفريق المكون من أحمد يحيى وظاهر العرياني ويحيى المهيري، ومسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار بواسطة الرامي إبراهيم علي، وذلك ضمن منافسات الرماية التي احتضنها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.

ونال اللاعب إبراهيم علي المركز الثاني في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار بعد تأهله إلى المواجهة النهائية التي جمعته بالعماني سالم الناعبي الحائز على الميدالية الذهبية، بينما حقق المركز الثالث العماني عصام البلوشي.

وفي ألعاب القوى حصلت لطيفة الكعبي على ذهبية الوثب الثلاثي بعد سحبها من الواثبة البحرينية بسبب مخالفة إدارية من الأخيرة في دخول المنافسة، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 3 ذهبيات.

رهان رابح

أبدى اللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، رضاه عن النتائج التي حققها منتخب السيدات لألعاب القوى في دورة الألعاب الخليجية، في ظل الإعداد القصير قبل الحدث بالمقارنة مع بعض المنتخبات الخليجية المشاركة التي أقامت معسكرات خارجية امتدت لنحو شهرين، مشيراً إلى أن بنات الإمارات رهان رابح وظهرن بصورة مشرفة أمام منتخبات قوية بفضل عوامل عدة ساهمت في النجاح، أبرزها جهود أندية السيدات في الدولة إلى جانب الأجهزة الإدارية والفنية.

تألق

فاز منتخبنا الوطني لكرة السلة على نظيره السعودي بنتيجة (67 – 63) ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية في المباراة الثانية للمجموعة، وذلك بعد فوزه بنتيجة

71-66 على البحرين في المباراة الأولى ليتبقى له مباراتان مع قطر والكويت، حيث تصعد المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور قبل النهائي.

وأشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بالمستوى المشرف الذي قدمه منتخبنا في أول جولتين بدورة الألعاب الخليجية المقامة في الكويت قائلاً إن روح الأسرة الواحدة كان وراء الفوز على المنتخبين البحريني والسعودي في الوقت الذي غاب عن صفوفه أربعة لاعبين مميزين بسبب الإصابة والخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب قبل السفر لم تسمح بإقامة معسكر خارجي والاكتفاء بالإعداد الداخلي.

وقال القرقاوي إن كل الجهود تضافرت لنجاح المنتخب سواء الإدارية أم الفنية. لافتاً إلى أن جهود الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب الذي أجاد في وضع توليفة مناسبة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الفوز رغم غياب لاعبين أساسيين وعدم تكافؤ الفرص بيننا وبين المنتخبات الخليجية التي دعمت صفوفها بلاعبين مجنسين.

إشادة

أشادت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بدور اللجنة الأولمبية الوطنية بقيادة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، للارتقاء بالرياضة والرياضيين في دولة الإمارات، مثمنة دعم سموه للمشاركات النسائية في كل المحافل الرياضية.

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