مأساة في "الفنّ النبيل".. وفاة ملاكم داخل حلبة النزال

المصدر: البيان

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توفي الملاكم الألماني ذو الأصول التركية، موسى ياماك، خلال نزال أقيم في مدينة غارشينغ باي مونيخ، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

ووقعت المأساة يوم الأحد الفائت أثناء مواجهة مع الملاكم الأوغندي حمزة وانديرا.

وسقط ياماك البالغ من العمر 38 عاما فجأة على أرض حلبة الملاكمة قبل بدء الجولة الثالثة، وتم نقله إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وقالت وسائل إعلام ألمانية أن السبب الرسمي للوفاة إصابة الملاكم باحتشاء في عضلة القلب.

وأصبح موسى ياماك محترفا في عالم الملاكمة العام 2017، وفاز في نزاله الأخير في نوفمبر 2021، بلقب WBFed الدولي.

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