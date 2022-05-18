حركات احترافية لطفل صيني في الـ "كونغ فو"... فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمتلك لاعبو الفنون القتالية مهارات عالية تمنحهم القدرة على التغلب على خصومهم بغض النظر عن حجم أجسادهم.

ويعتمد ذلك في تدريبهم على استخدام تقنيات الفنون القتالية المختلفة التي تركز على مباغتة الخصم وتوجيه ضربات سريعة ودقيقة تستهدف مناطق ضعفه قبل أن يتمكن من التصدي لها.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفل عمره 5 سنوات خلال أدائه مهارات الـ "كونغ فو" بمقاطعة خنان الصينية.

وتقول الصحيفة إن الطفل يدعى سانباو، ويقوم بأداء حركات لعبة الـ "كونغ فو" بمهارة عالية.

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