فتح باب التسجيل لسباق القفال اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يستكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات لتنظيم سباق القفال 31 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بو نعير إلى شواطئ دبي والمخصص لفئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الفترة من 27-29 مايو الجاري.

ويعقد اليوم الاجتماع العام بين اللجنة المنظمة لسباق القفال في نسخته المرتقبة رقم 31 والشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تسهم دائماً في إنجاح الحدث وذلك لمناقشة التفاصيل كافة الخاصة بالسباق الكبير.

كما تقرر أن تبدأ عملية التسجيل للسفن المشاركة في السباق من اليوم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحدث والتي اعتادها أهل البحر إذ سيتواصل التسجيل عبر الرابط الإلكتروني يومياً حتى موعد إغلاق باب التسجيل قبل التوجه إلى مقر ومكان الانطلاقة في جزيرة صير بو نعير.

لجنة

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد اعتمد تشكيل اللجنة المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وتضم: سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة العليا المنظمة والعضوين راشد ثاني العايل المهيري وجمال زعل بن كريشان عضوي مجلس الإدارة إضافة إلى محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي ومحمد فضل السعدي مقرراً.

إلى ذلك، باشرت اللجنة التنفيذية المنبثقة بإشراف محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أعمالها في التجهيز لإقامة سباق النسخة رقم 31 إذ تضطلع بالعديد من الأمور المتعلقة بالدعم الإداري والفني وتوزيع لجان التنظيم والتحكيم والفحص الفني العاملة في السباق.

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