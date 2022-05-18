هورسفيلد يقطع 22 خطوة نحو «ختام دبي» للغولف

المصدر: ( متابعة - فائز بجبوج)

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ارتقى الإنجليزي سام هورسفيلد إلى المركز السابع برصيد 906.3 نقاط في قائمة الترتيب العالمي الأسبوعي (دي بي وورلد) للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة سودال البلجيكية.

وواصل الإنجليزي البالغ من العمر 25 سنة، أداءه المتطور هذا الموسم، بعدما حقق المركز الثاني عشر في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ثم جاء رابعاً في بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، قبل أن يحكم قبضته على لقب سودال في بلجيكا بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، منحته التقدم 22 خطوة، مما يجعله على مقربة من التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي تُعد ختام الموسم وتقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل، ويشارك فيها أفضل اللاعبين أداءً في الموسم.

وجاء الأسترالي ريان فوكس وصيفاً في بطولة سودال برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليتقدم سبع خطوات ويصبح بالمركز السادس في ترتيب هذا الموسم لجولة دي بي وورلد، برصيد 954.4 نقطة.

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