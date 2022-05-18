المطروشي وفاطمة الحوسني يتوجان بالذهب في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري، وأحمد جمال الدين

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حققت رياضة الإمارات، ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة حالياً في الكويت. ففي السباحة، أحرز يوسف المطروشي، الميدالية الذهبية في سباحة 200 متر حرة، وأضاف سالم غالب، الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة.

فيما حققت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، فاطمة الحوسني، الميدالية الذهبية لمسابقة رمي القرص، بعدما سجلت 40.98 متراً.

ونالت البحرينية نورة جاسم، الميدالية الفضية، والكويتية دانة العازمي، الميدالية البرونزية، في رمي القرص بعدما سجلتا 38.32 و38.27 متراً بالترتيب.

كما أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني، لطيفة الكعبي، الميدالية الفضية في الوثب الثلاثي، مسجلة 11.30 متراً، ونالت الذهبية البحرينية فاطمة مبارك مسجلة 11.58 متراً، والبرونزية الكويتية مريم حسن مسجلة 10.54 أمتار.

وبنتائج الأمس ارتفعت حصيلة الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة بواقع ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و4 برونزيات في 3 رياضات مختلفة هي ألعاب القوى والرماية والسباحة.

وشارك في مراسم تتويج ألعاب القوى المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، والدكتورة منى الشامسي الأمين العام لاتحاد رياضة المرأة في الإمارات، بحضور اللواء محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى في الإمارات.

تميز

واستحوذت ألعاب القوى حتى نهاية اليوم الثاني من البطولة على النصيب الأكبر من الميداليات بعد أن أهدت فاطمة الحوسني لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى أول ميدالية ذهبية للإمارات في الدورة، بمسابقة رمي القرص التي أقيمت في مضمار وميدان أحمد الرشدان، حيث سجلت 40.98 متراً، لتضيف الميدالية الثانية لها بعد حصدها برونزية دفع الجلة في اليوم الأول.

وأضافت لطيفة الكعبي الميدالية الثانية لها بحصدها فضية الوثب الثلاثي بمسافة 11.30 متراً بعد أن نجحت في الفوز بفضية الوثب الطويل، كما أضافت كل من فاطمة البلوشي ورقية المرزوقي برونزيتين في 400 متر و800 متر على الترتيب.

ونجح فريق التتابع سيدات المكون من لطيفة الكعبي عبير البلوشي، فاطمة البلوشي، مهرة عبد الرحيم من حصد الميدالية البرونزية بمسابقة الجري (4X100) متر.

وشارك في مراسم تتويج ألعاب القوى سعادة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، والدكتورة منى الشامسي الأمين العام لاتحاد رياضة المرأة في الإمارات، بحضور اللواء محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى في الإمارات.

وحققت الرماية الميدالية الفضية عن طريق أحمد عبد الله الأميري بمسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار برصيد 245.3 نقطة.

وأكد الرامي أحمد عبد الله الأميري سعادته بتحقيق الميدالية الفضية بفارق بسيط عن الرامي السعودي الذي تمكن من التتويج بذهبية المسابقة، مؤكداً قوة مستويات الرماة الـ23 من جميع الدول الخليجية المشاركة، بمن في ذلك العناصر الشابة التي يتم الدفع بها بالبطولات المرة الأولى من أجل اكتساب الخبرات، ولكن في الوقت نفسه أثبتوا للجميع قوة مستواهم من خلال تسجيل أغلب النقاط والتفوق في التصويب نحو الأهداف.

وأكد علي الكتبي إداري بعثة الرماية، أن أحمد الأميري يعد من ضمن الرماة المميزين في صفوف المنتخب الوطني وبالتحديد في رماية المسدس، وكان خصماً قوياً لمنافسه السعودي واستطاع مجاراته حتى النهاية، إلى أن استطاع حسم الذهبية، وقال «أنا على ثقة بتحقيق الرامي ميدالية أخرى مع زملائه في منافسات مسابقة الفرق للمسدس وإهداء الإمارات إنجازاً جديداً».

وثمن الكتبي اهتمام ودعم الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية في جميع المشاركات وخاصة الأحداث الخارجية، والتي شكلت حافزاً لجميع الرماة وفرق العمل بالاتحاد.

فوز

استهل منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره في النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية في الكويت، بالفوز على حساب نظيره البحريني بنتيجة 71- 66 في المباراة التي احتضنها مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح في الكويت ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة الخليجية التي تستمر لغاية 31 من شهر مايو الجاري.

وأشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بالمستوى المشرف الذي قدمه منتخب الإمارات لكرة السلة في مستهل مشواره، وقال إن روح الأسرة الواحدة كانت وراء الفوز على المنتخب البحريني الشقيق المدعم بثلاثة لاعبين مجنسين، وقال القرقاوي إن كل الجهود تضافرت لنجاح المنتخب، وطالب بالمحافظة على هذه الروح والمستوى في الجولات المقبلة والاستفادة من البطولة الحالية بأكبر قدر ممكن من أجل الاستعداد للتصفيات الآسيوية.

وثمن راشد النقبي مدير منتخبنا الوطني لكرة السلة، جهود اللجنة الأولمبية الوطنية وجميع القائمين على المشاركة الإماراتية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، لمساندة المنتخب من بداية التجمع الداخلي في دبي وصولاً إلى البطولة في الكويت، لافتاً إلى أن المحطة الخليجية مهمة قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية في العاصمة القطرية الدوحة، ولا سيما أن المنتخب تم تدعيمه بعناصر جديدة بأعمار صغيرة بنسبة 50%، مؤكداً أن المنتخب يتعامل مع كل مباراة بحسابات خاصة من أجل المواصلة بمستوى متميز وتقديم صورة مشرفة للدولة في البطولة.

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