فريق شرطة دبي للدراجات يشارك في «طواف الجزائر»

المصدر: (دبي - البيان)

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غادر فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية للرجال إلى جمهورية الجزائر، للمشاركة في منافسات طواف الجزائر الدولي بين مدينتي الجزائر العاصمة، ووهران، من 20 وحتى 27 مايو الجاري، وبمشاركة 15 فريقاً.

وكان في وداع الفريق في مطار دبي الدولي المقدم عبدالباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي.

وبين المقدم عبدالباسط علي، أن المشاركة تأتي بتوجيهات من القيادة العامة لشرطة دبي لمواصلة المشاركات الرياضية والسعي لتحقيق إنجازات رياضية وريادية في المستويات المحلية والعربية والعالمية، مؤكداً حرصهم على تقديم أفضل المستويات والقدرات في طواف الجزائر. وأوضح أن مغادرتهم لجمهورية الجزائر مبكراً قبل بدء منافسات الطواف، تأتي لتعريف فريق شرطة دبي بالطبيعة الجغرافية للجمهورية، والتدرب على مسار السباق، مؤكداً ثقتهم وتفاؤلهم بتحقيق نتائج إيجابية في الطواف.

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