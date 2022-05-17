بطولة "ون".. منظمة الفنون القتالية المختلطة الأولى على مستوى العالم

المصدر: البيان

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شهدت بطولة "ون" نمواً هائلاً في خضم جائحة كورونا، ولديها زخم أكثر من أي وقت مضى، بعد حدث "ONE X" المدفوع والتاريخي في مارس.

وأعُلن عن اتفاقية تاريخية مؤخراً مع عملاق البث العالمي "أمازون برايم فيديو سبورت" (Amazon Prime Video Sports) الذي لديه أكثر من 200 مليون مشترك حول العالم.

بهذه الخطوة، تنضم بطولة "ون" إلى قائمة برامج "برايم فيديو" المتميزة التي تحتوي أيضاً على الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) والرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (WNBA) وبطولة البيسبول الكبرى (MLB) والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (NFL) وغيرها.

بموجب الاتفاقية، سيتمّ بثّ ما لا يقلّ عن 12 حدثاً من بطولة "ون" مباشرةً على المنصّة، ما يتيح مشاهدة العروض للجماهير في الولايات المتحدة وكندا.

وتتطلّع الشركة إلى إنجازات ضخمة أخرى في عام 2022، وزار رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ، العاصمة القطرية الدوحة، حيث اتطلع إلى التوسع في الشرق الأوسط، الذي يُعتبر سوقاً مزدهراً للرياضات القتالية.

وكانت المنظمة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، قد أقامت آخر عروضها في المنطقة عام 2014، (بطولة ONE: REIGN OF CHAMPIONS) في مركز التجارة العالمي في دبي، وشارك فيها بطلا العالم السابقان، بن أسكرين وشينيا أيوكي، من بين آخرين.

قال سيتيودتونغ: "تُعدّ منطقة الشرق الأوسط سوقًا رئيسياً بالنسبة لنا للمضي قدماً، والجهود الحالية تُبذل لإعادة بطولة ون إلى المنطقة، وهذا يعني التعاقد مع المزيد من المواهب الشرق أوسطية في فنون القتال، وربما استضافة عروض حية في المنطقة في المستقبل القريب، من خلال الشراكات المناسبة".

وتضم قائمة "ون"، أبطال عالم في الفنون القتالية من أكثر من 80 دولة، بما في ذلك إيران وقبرص ولبنان ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط، كما شكّل الرياضيون من المنطقة، مثل أبطال المصارعة أمير علي أكبري ومهدي برغي، ومقاتلي المواي تاي، سافاس مايكل وبانيكوس يوسف، عناصر أساسية في عروض كبرى، ليس من المستغرب أن تتطلّع أكبر شركة رياضية عالمية في آسيا، الآن، إلى زيادة تواجدها في الشرق الأوسط، الذي أصبح إحدى الوجهات الرئيسية لعروض فنون القتال الحية.

مستقبل بطولة "ون"

استحوذ "منزل الفنون القتالية" على اهتمام العالم بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك من خلال عرض ONE X الناجح، الذي أقيم في عيد "ون" العاشر، والذي شهد نزالاً خارقاً بقواعد خاصة، بين أفضل مقاتل في تاريخ الفنون القتالية المختلطة، ديميتريوس جونسون، ونجم المواي تاي، رودتانغ.

أقامت "ون" ستة عروض حتى اليوم خلال العام 2022، كما أنها تقترب من صفقة تلفزيونية في الولايات المتحدة تسمح لها بالبثّ خلال أوقات الذروة، وأكملت مؤخراً جولة تمويل أخرى ناجحة مع مجموعة استثمارية كبرى من قطر، مما رفع قيمة الشركة إلى أكثر من مليار دولار أميركي.

قال سيتيودتونغ: "السنوات العشر الأولى من بطولة ون كانت مذهلة للغاية، لكننا ما زلنا في البداية".

شكّل التواصل مع جمهورنا ومشاركة القصص الرائعة الخاصة بأبطالنا، جزءاً كبيراً من نجاحنا، يختلف منتجنا بشكل فريد عما هو متوفر في المنظمات الأخرى. لا يمكنكم العثور على تجربة مماثلة في أي مكان آخر".

مع وجود أكثر من 400 مليون مشجع حول العالم، وفقًا لـ "نيلسن"، وبثّ عالمي في أكثر من 150 دولة، تُعدّ بصمة "ون" بالفعل غير مسبوقة في منطقة آسيا والمحيط الهادىء، ومع اقترابها من التوسع في الشرق الأوسط والولايات المتحدة والصين والأسواق الرئيسية الأخرى، تستعدّ منظمة الفنون القتالية للوصول إلى مستويات أعلى في السنوات القادمة.

أفضل 10 ملكيات رياضية عالمية

أدّى تركيز "ون" على التواصل مع المعجبين من خلال جميع وسائل البث والوسائط الرقمية إلى نتائج لا مثيل لها.

وفقًا لتقرير سنوي عن الصناعة من قبل شركة نيلسن، بعنوان استعراض العام تطوّر استهلاك الرياضة، تحتل الشركة المرتبة الأولى من بين الملكيات الرياضية العالمية من حيث نسبة المشاهدة والمشاركة العالمية على منصّات اجتماعية محددة.

تحتل "ون" المرتبة الثانية من حيث عدد مشاهدات الفيديو على " فايسبوك" بـ 13.8 مليار مشاهدة، خلف الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) فقط، بينما يحتل منافسها المباشر UFC المرتبة الخامسة.

يُظهر التقرير أيضاً أن المنظمة تحافظ على معدّل نمو ثابت، مما يزيد من متابعيها الرقميين عبر"فايسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، بنسبة 24%.

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