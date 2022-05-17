3 ميداليات لـ«قوى السيدات» في «الألعاب الخليجية»

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين

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حصدت لاعبات منتخبنا الوطني لألعاب القوى 3 ميداليات ملونة في مسابقات اليوم الأول بدورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة في الكويت.

وذلك في ظروف مناخية صعبة بسبب وجود عاصفة رملية قوية. وحققت لطيفة الكعبي فضية الوثب الطويل، ونالت فاطمة الحوسني برونزية دفع الجلة، وفاطمة البلوشي برونزية سباق 400 متر.

حضرت مراسم التتويج المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير وفد الإمارات بالدورة، والشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح الرئيس الفخري للجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون، ودحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي للقوى.

من ناحية أخرى، استهل منتخب السلة مشواره في «الألعاب الخليجية»، بالفوز على البحرين 71 - 66، ويواجه اليوم شقيقه السعودي.

يدشن منتخبنا الوطني للرماية مشاركته بالدورة، في 3 مسابقات ،ويشارك أحمد الحمادي، وظاهر العرياني، ويحيى المهيري في مسابقة التراب.

فيما يخوض الثلاثي أحمد عبد الله الأميري، أمين طاهر، محمد كامل مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار،وإبراهيم عبد الله، وسلطان حسن، وسالم اليماحي بمسابقة «البندقية 50 م 3 أوضاع» فردي، وتقام منافسات الرماية في وفق التعديلات الجديدة في قانون الاتحاد الدولي للرماية في «التراب» و «الإسكيت».

السباحة

ويبدأ منتخبنا الوطني للسباحة اليوم مشاركته بالدورة ويمثله كل من يوسف المطروشي، وسالم غالب، وعمر الحمادي، وحسين الحمادي، كما يشارك المنتخب في سباق 100x4 متر تتابع ، ويخوض منتخب القوى للرجال والسيدات منافسات اليوم الثاني ويتنافس أحمد حسن بمسابقة رمي القرص.

ومعيوف حسن معيوف بسباق 800 متر، وخالد خليل البدواوي بسباق 3000 متر موانع، فيما تشارك فاطمة الحوسني بمسابقة قذف القرص، ولطيفة الكعبي بمسابقة الوثب الثلاثي، ومهرة عبد الرحيم بمسابقة 400 م حواجز ،ورقية المرزوقي بمسابقة 800م، وفريق التتابع في سباق 100x4م.

يشارك في الدورة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشارك الإمارات فيها بـ 285 رياضياً ورياضية، في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة تقام في 12 موقعاً، ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً.

«الدراجات» يصل اليوم

يصل منتخبنا الوطني للدراجات اليوم إلى الكويت ويضم وفد المنتخب كلاً من المدرب عبد الله سويدان، وسناء مدراسي مساعد مدرب، وحمد الطنيجي المسؤول الإداري، و8 لاعبين هم يوسف ميرزا ومحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي وسيف معيوف، وخالد معيوف وجابر المنصوري وأحمد المنصوري ووليد النقبي، و7 لاعبات هن صفية الصايغ وهدى حسين ومزنة عبد الله ومروة سلمان وشيخة عيسى وزهرة حسين.

عزة بنت سليمان: تنسيق مشترك

بحثت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، مع خالد المرشودي القنصل في سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، سبل دعم وفدنا الرياضي المشارك في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة.

وأكدت بنت سليمان خلال الاجتماع الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي على أهمية التنسيق المشترك مع سفارة الدولة بالكويت، إذ بات الأمر نهجاً متبعاً من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية خلال جميع المحافل والاستحقاقات والدورات الرياضية التي تشارك فيها باسم دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تسهيل مهمة الوفد المشارك بالكامل.

وتقدمت بنت سليمان بالشكر والتقدير إلى سفارة الدولة لدى الكويت لحرصها على التواصل مع اللجنة ومبادرتها لتوفير كافة السبل أمام الرياضيين خلال فترة تواجدهم ومشاركتها بالدورة.

جاني: تشريف رياضة الإمارات

عبّر عبد الملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عن شكره وتقديره إلى دولة الكويت لاستضافة الحدث الخليجي الكبير.

والذي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين والألعاب، مما يؤكد قدرة الكويت على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية، مشيداً بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية وقرارها بمشاركة أكبر عدد من الرياضيين في مختلف الألعاب في البطولة الخليجية، مما يعكس حرص اللجنة الأولمبية على الارتقاء برياضة الإمارات عبر التواجد في كافة المحافل الرياضية لإبراز المكانة التي وصلت إليها الرياضة في الدولة.

وأشار جاني إلى أن اللجنة التنفيذية لكرة القدم الصالات حرصت على المشاركة في النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية عبر مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة، مؤكداً جاهزية المنتخب وقدرته على الظهور بالصورة المشرفة المطلوبة، والتي تعكس المستوى المميز الذي وصلت إليه اللعبة في كرة قدم الصالات في الدولة، متمنياً التوفيق لأبناء الإمارات في البطولة.

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