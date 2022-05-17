مشاورات لإقامة أول بطولة عربية لأندية الرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يكثف الاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس الظالعي مشاوراته، للاستقرار على موعد إقامة أول بطولة عربية لأندية للرجبي، ومن المقرر إقامتها بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، واقترح الجانب المصري إقامتها في أغسطس المقبل، حيث ستكون الملاعب جاهزة لاستضافة الحدث الفريد.

وتقام البطولة بفئة 15 لاعباً، وأبدت عدة أندية من مختلف الاتحادات ومن بينها الإمارات رغبتها في المشاركة كونها توفر احتكاكاً قوياً واكتساب مزيد من الخبرات للاعبين. من جهة أخرى، أجلت بطولة آسيا للمستوى الأول بالفلبين والتي كان منتخب الإمارات سيشارك فيها، بسبب ظروف بعض الاتحادات، فيما تقام بطولة آسيا تحت 20 سنة للرجال والسيدات في أوزبكستان، سبتمبر المقبل بمشاركة الإمارات.

ويجري منتخب الإمارات للسيدات استعداداته للمشاركة في سباعيات جاكرتا للرجبي التي ستقام يومي 6 و7 أغسطس المقبل، ويواصل منتخب الإمارات تدريباته تحت إشراف المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو، وكان منتخب الإمارات للسيدات، حقق لقب بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي في الدوحة، كما حقق ثالث البطولة العربية في تونس.

وأكد محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، عزم الاتحاد على خوض المشاركات القارية والعربية المقبلة، وتوسيع رقعة انتشار الرجبي بين الفتيات بشكل كبير، سعياً لتحقيق مزيد من الألقاب.

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