«VAR» في بطولة آسيا تحت 23 عاماً

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

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يطبق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقنية حكم الفيديو «VAR» في جميع المباريات الـ 32 خلال نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا التي تقام من 1 إلى 19 يونيو المقبل في أوزبكستان، ويشارك فيها منتخبنا الوطني الأولمبي، وسيتم استخدام هذا النظام في الملاعب الأربعة في أوزبكستان التي ستقام عليها المباريات. وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه سيتم استخدام «VAR» في مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2022، اعتبارًا من مباريات دور الـ 16 التي تقام بمنطقة الشرق خلال أغسطس المقبل.

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