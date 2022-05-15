3 رياضات تدشن انطلاق «خليجية الكويت» اليوم

المصدر: الكويت - أحمد جمال الدين

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تفتتح اليوم النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بداية من اليوم وحتى نهاية مايو الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك الإمارات فيها بـ 285 رياضياً ورياضية يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة تقام في 12 موقعاً ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً.

وتنطلق الدورة عقب تأجيلها لمدة 3 أيام حداداً على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ويشارك في اليوم الافتتاحي منتخبنا الوطني لألعاب القوى للرجال والسيدات بعد دمج مسابقاتهما مع توزيعها على فترات زمنية مختلفة.

ويفتتح منتخب ألعاب القوى رجال مشاركتنا بالدورة خلال الفترة الصباحية على ميدان ومضمار أحمد الرشدان ويمثل الإمارات كل من أحمد محمد في رمي الجلة، سالم البلوشي في الوثب الطويل.

وتخوض منافسات ألعاب القوى للسيدات كل من فاطمة الحوسني في منافسات دفع الجلة ضمن مسابقات ألعاب القوى للسيدات التي تقام على مضمار وميدان أحمد الرشدان، كما تشارك رقية المرزوقي في سباق 10000 متر، ولطيفة الكعبي في الوثب الطويل، ومهرة عبد الرحمن في مسابقة 400 متر حواجز، وداد روباري في رمي الرمح، فاطمة البلوشي بسباق 400 متر، عبير إبراهيم بسباق 100متر.

كما يستضيف مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح مباراة منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال في لقائه الافتتاحي أمام نظيره البحريني، كما يستضيف كذلك مباريات منتخبي الإمارات لكرة قدم الصالات للرجال والسيدات مع منتخبي الكويت للرجال والسيدات.



جاهزية



من جانبها أكدت فاطمة الحوسني لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى على جاهزيتها للمشاركة في غمار منافسات أم الألعاب بمسابقتي رمي الجلة ورمي القرص، بعد فترة الاستعدادات التي سبقت الدورة والدخول في معسكر مغلق بدبي خلال الشهر الماضي استمر لمدة 10 أيام متتالية.

كما أعربت لطيفة الكعبي لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى في الوثب الثلاثي والطويل عن ثقتها في حصد ميدالية ملونة والسعي نحو تحقيق رقم جديد بالنسبة لها على المستوى الخليجي بعد أن استطاعت تحطيم رقم الدولة سابقاً في الوثب الثلاثي لمسافة 11.35 متراً.

وأعربت عبير إبراهيم عداءة منتخبنا الوطني عن أملها في تقديم نتيجة مشرفة في أي من السباقات التي ستشارك بها سواءً في سباقات الـ100 متر أو 200 متر أو التتابع.

وأكد علي محمد حتاوي مساعد مدرب منتخب الإمارات لكرة السلة على ضرورة الاستفادة من الدورة الخليجية في إعداد منتخب قوي قادر على المنافسة في كل الأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن أهداف مشاركة منتخب كرة السلة في الدورة تختلف عن باقي الفرق الأخرى ومنها التركيز على العناصر الشابة، والاستعداد لبطولة الأمم الآسيوية في قطر العام الجاري.



تحضيرات



أكدت المدير العام للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هناء البطي أن الوكالة قامت بتكثيف جهودها بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة بجمع العينات بما يتماشى مع المعايير الدولية لإجراء الفحوصات والتقصي والإجراءات العالمية المعمول بها وذلك على هامش دورة الألعاب الخليجية. وأضافت البطي إن الوكالة قامت كذلك خلال الفترة التحضيرية بتجهيز المحطات وتوفير المعدات الخاصة بجمع عينات فحص المنشطات والتنسيق مع مختبر قطر لمكافحة المنشطات لتحليل العينات.

وتابعت: «سيتم تنفيذ برنامج فحص المنشطات على جميع الرياضات المقامة في هذه الدورة، حيث تم تشكيل 5 فرق نسائية و16 فريقاً رجالياً لتغطية كل الفعاليات الرياضية في جميع المنشآت الرياضية بواقع 13 محطة فحص».

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