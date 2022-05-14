تأجيل مباراة استعراضية للملاكم مايويذر في دبي

المصدر: البيان

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أكد منظمون إن المباراة الاستعراضية التي كان من المقرر أن يخوضها الملاكم فلويد مايويذر أمام دون مور في دبي، اليوم السبت، قد ألغيت عقب وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الإمارات الحداد لمدة 40 يوماً، مع تنكيس الأعلام، وتعليق العمل في كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص ثلاثة أيام.

وكان من المقرر أن يلتقي أسطورة الملاكمة العالمية الأمريكي فلويد مايويذر مواطنه دون مور على مهبط الطائرات في فندق برج العرب الفخم، في مباراة مثيرة إلى جانب 8 نزالات أخرى للرجال والنساء ضمن نزالات سلسلة العمالقة العمالية للملاكمة التي تنظمها شركة جلوبال تايتنز بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومن المنتظر الاعلان عن الموعد الجديد للنزال في وقت لاحق.

واعتزل الملاكم الأمريكي مايويذر في 2015، لكنه عاد ليهزم كونور مكغريغور في 2017، ليعزز سجله الاحترافي إلى 50 انتصاراً دون هزيمة.

وكانت آخر مواجهة خاضها مباراة استعراضية في يونيو 2021 أمام لوغان بول، وهو نجم لموقع يوتيوب تحول إلى عالم الملاكمة وانتهت بالتعادل.

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