سعود المعلا: قائد ملهم ترك إرثاً عظيماً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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نعت الأسرة الشطرنجية في دولة الإمارات قائد الوطن وراعي مسيرته، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج: فقدت الإمارات والأمة العربية والعالم قائداً ملهماً تاركاً إرثاً عظيماً، لقد ساهم المغفور له بإذن الله تعالى في بناء دولة الإمارات العصرية وهو صاحب الأيادي البيضاء على الرياضة والرياضيين.

وأضاف المعلا: أطلق المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، العديد من المبادرات الرياضية التي ساهمت في إشعاع الإمارات على الساحة الدولية، كما تعكس مكرمته السنوية حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، وتقديرها لأصحاب الإنجازات الذين رفعوا علم الوطن في كل المحافل الدولية.

وقال الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، إن المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، صاحب أيادٍ بيضاء وداعم كبير لمختلف الرياضات وأنشطة الشباب. وأضاف: بفضل دعم المغفور له بإذن الله تعالى للحركة الرياضية أصبحت الإمارات وجهة رياضية عالمية، من خلال استضافتها أبرز الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية ذات الحضور الكبير والأهمية البالغة ضمن أجندة الاتحادات الدولية.

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