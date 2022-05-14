سالم القاسمي: بصمات مضيئة لفقيد الوطن في دعم الرياضة والشباب

المصدر: دبي - علي الظاهري

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عبر الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، عن بالغ الحزن والأسى، لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال القاسمي لـ«البيان»، إن الإمارات فقدت ابنها البار والقائد الملهم والأب الحنون المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، هذا المصاب الجلل الذي أحزن شعب الإمارات على القائد الراحل، حيث ترك فقيد الوطن بصمات مضيئة في شتى المجالات منها الرياضية إلى جانب دعم الشباب وتمكين المرأة.

دعم الرياضة

وأشار الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، إلى أن فقيد الوطن اهتم بمختلف القطاعات والمجالات في الدولة، لكن في الوقت ذاته لم يغفل الجانب الرياضي من خلال دعم قطاع الرياضة والأندية في الإمارات واهتمامه ورعايته لمختلف الأنشطة والأحداث الرياضية، مما يترجم النظرة الثاقبة للفقيد الراحل في الاهتمام بقطاع الرياضة والشباب، والذي ترجمته حكومة الإمارات بمبادرات وطنية داعمة للشباب والمرأة والرياضة.

وأعرب الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي عن خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية لهذا المصاب الجلل، وقال: رحم الله فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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