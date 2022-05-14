صلاح تهلك: فقدنا قائداً حكيماً معطاءً

المصدر: (دبي - البيان)

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قال صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: رحم الله والدنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد الحكيم والملهم والأب الروحي والمعطاء لرياضة الإمارات.

وأكد صلاح تهلك أن الإمارات شهدت تحولاً كبيراً في المستويات كافة تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ حققت دولتنا الغالية مكانة مرموقة عربياً ودولياً وأصبحت عاصمة للرياضة العالمية بفضل انفتاحها على الثقافات والحضارات الأخرى وبفضل الأمن والأمان والتسامح والبنية التحتية الرائدة تعد الإمارات وجهة رياضية وسياحية متميزة لنجوم الرياضة.

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