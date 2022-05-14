فاهم القاسمي: نموذج عالمي في الخير والعطاء

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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عبر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن بالغ الحزن والأسى، لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف كان فقيد الوطن نموذجاً عالمياً يحتذى به في الخير والعطاء للإنسانية جمعاء وصاحب أيادٍ بيضاء محلياً وخارجياً بمكارمه الإنسانية والخيرية وشملت القطاعات كافة والجانب الرياضي كان له النصيب الأوفر من خلال رعايته ودعمه واهتمامه بالرياضة والرياضيين. وقال: لن تسعفنا الكلمات، فقدنا قائداً ومعلماً وملهماً للجميع أحبه شعبه وكل من عاش على هذه الأرض الطيبة.

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