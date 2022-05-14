عبد الله الشرقي: سخّر حياته لخدمة وطنه وشعبه

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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عبر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، عن بالغ الحزن والأسى، لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن الإمارات تفتقد اليوم الأب الحاني والقائد الملهم والذي سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه وقاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أن مواقف فقيد الوطن وإنجازاته في كل زاوية وركن من أركان الوطن وأن المغفور له بإذن الله قاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق.

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