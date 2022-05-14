أسامة الشعفار: سيبقى خالداً في قلوبنا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قال أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي: برحيل المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، فقدت الإمارات والأمة العربية قائداً حكيماً وملهماً وأباً حانياً ومعطاء، رحل جسداً ولكنه سيبقى في قلوبنا خالداً للأبد وإنجازاته شاهدة على تاريخه المشرف ناصع البياض وما قدمه لشعوب العالم.

رؤية

وأضاف الشعفار: بفضل الرؤية المستقبلية للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حققت الإمارات تقدماً لا مثيل له وأصبحت في طليعة الدول المتقدمة إنسانياً وعلمياً وثقافياً وفي مختلف المجالات.

دور بارز

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية الدور البارز الذي قام به فقيد الوطن في دعم الرياضة والارتقاء بها على كل المستويات، إذ أصبحت الإمارات وجهة عالمية لاستضافة مختلف البطولات والفعاليات في مختلف الألعاب بفضل جودة البنية التحتية وتطورها العمراني والحضاري وخدمات الإقامة الراقية إضافة إلى عامل الأمن والأمان، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية في تناغم وانسجام.

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