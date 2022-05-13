الأولمبياد الخاص الدولي ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي، إن رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، يعد خسارة كبيرة ليس للعالمين الإسلامي والعربي، بل للعالم أجمع، لما كان يقوم به من دور قائداً لدولة الإمارات، وراعي مسيرته، والدعم اللا محدود لكل ما هو إنساني، وحظي ذوو الإعاقة الذهنية بالكثير من أشكال هذا الدعم، والذي تمثل في إقامة ثلاث ألعاب إقليمية على أرض الإمارات أعوام 2006و2008 و2018، واختتم باستضافة الإمارات لأكبر ألعاب عالمية في تاريخ الأولمبياد الخاص عام 2019، وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز