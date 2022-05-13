«سمحة» تهدي الرئاسة كأس الثنايا في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جددت هجن الرئاسة، تفوقها في منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، الذي يقام في نسخته الثانية والأربعين، بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد أن حصدت (الرئاسة) رمزي سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

ورفعت هجن الرئاسة رصيدها إلى 6 رموز خلال النسخة الحالية من المهرجان، إذ كسبت الناموس، وسيطرت على كل الرموز بالكامل، في الأشواط المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لتؤكد أنها الأفضل في ختامي الوثبة 2022.

وأقيمت أمس منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار 22 شوطاً، لمسافة 8 كلم في أرضية الميدان الغربي بالوثبة، حيث أقيمت في الفترة الصباحية 20 شوطاً، خصصت لها اللجنة المنظمة جوائز مالية قيّمة، فيما تركزت الأنظار على الفترة المسائية، التي شهدت الصراع على كأس وبندقية الثنايا في الشوطين الرئيسين للأبكار والجعدان المفتوح.

متابعة

وتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، المنافسات خلال الفترة المسائية، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وأعداد غفيرة من ملاك ومحبي وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة.

تفوق

وجاء تفوق مؤسسة هجن الرئاسة بشعارها الأحمر المميز، بعد تتويج البكرة «سمحة»، تحت إشراف المضمر الشهير محمد عتيق بن زيتون المهيري، الذي تألق بدوره خلال المهرجان في الموسم الحالي، بكأس الثنايا الأبكار في الشوط المفتوح، إذ نجحت «سمحة»، ورغم المنافسة من أكثر من مطية على لقب الشوط، إلا أنها استطاعت أن توسع الفارق مع منافسيها في الـ 500 متر الأخيرة.

وسجلت توقيتاً زمنياً تحت حاجز الـ 12 دقيقة، وعبرت خط النهاية في 11.50.08 دقيقة، وبفارق 4 ثوانٍ عن «مشهورة» لهجن الشيحانية من قطر، بقيادة المضمر سالم فاران المري، التي حلت في المركز الثاني، بينما أنهت الشوط في المركز الثالث «عهود» لهجن الرئاسة، بقيادة محمد عتيق بن زيتون المهيري أيضاً.

وأهدى القعود «سمران» هجن الرئاسة، ثاني رموز الثنايا، تحت إشراف نفس المضمر بن زيتون المهيري، وأحرز بندقية الجعدان المفتوح بتوقيت زمني قدره 12.06.03 دقيقة، وبفارق جيد عن «مستحيل» لهجن الشيحانية، مع المضمر محمد خالد العطية، الذي حل ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث «زعزاع» لهجن الشيحانية أيضاً، مع المضمر سالم فاران المري، بتوقيت 12.15.08 دقيقة.

تتويج

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مضمر هجن الرئاسة، محمد عتيق بن زيتون المهيري، برمزي الثنايا، عقب ختام المنافسات، وسط سعادة مشجعي ومحبي شعار المؤسسة العملاقة.

من جهة أخرى، تتجه الأنظار اليوم نحو أشواط سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وبالتحديد، نحو الشوط المخصص لسيف صاحب السمو رئيس الدولة، وجائزته المالية 5 ملايين درهم، وهو أقوى أشواط المهرجان في هجن أبناء القبائل، بينما تقام 7 أشواط أخرى للرموز للحول والزمول المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج، حيث تتوزع الرموز ما بين سيوف وبنادق في أغلى أشواط المهرجان.

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