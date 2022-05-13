870 مشاركاً في بطولات السباحة ضمن «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل حتى يونيو المقبل المنافسات الرياضية المختلفة ضمن النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتنظمها شركة «إي أس أم»، وتتضمن 13 لعبة رياضية. واختتمت بطولة السباحة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 مايو، وشارك فيها أكثر من 870 سباحاً وسباحة من 55 مدرسة تنافسوا في 28 سباقاً لمختلف الفئات العمرية للبنين والبنات وشهدت المنافسات حضورًا جماهيريًا مكثفًا. وتصدرت مدرسة ريبتون الترتيب العام للمدارس الابتدائية في مجموع جوائز السباحين الفائزين في مختلف الفئات والسباقات بمجموع 552 نقطة.

وستقام منافسات بطولة البادل تنس يومي 14 و 15 مايو في أكاديمية دبليو بي ايه، كما تقام منافسات بطولة كرة السلة خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو في عالم دبي للرياضة، وتنطلق منافسات الريشة الطائرة في يونيو المقبل، وتقام بطولة الجمباز يوم 18 يونيو.

ويتضمن برنامج النسخة الثانية من الدورة، التي تقام برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، منافسات في 13 رياضة هي: كرة السلة، البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الغولف، الكريكت داخل القاعات المغطاة، الكريكت، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الإلكترونية.

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