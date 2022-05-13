كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو 21 مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم كأس «أم الإمارات» يومي 21 و22 مايو الجاري في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، على مدى يومين، حيث ستكون المنافسات بنظام الحزام المفتوح في 3 فئات: للناشئات /‏‏تحت 16 عاماً/‏‏، والشابات /‏‏تحت 18 عاماً/‏‏، والكبار /‏‏فوق 18 عاماً/‏‏ على أن يتم تخصيص اليوم الأول للتصفيات التمهيدية والإقصائية.

قيمة فنية

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تمثل كأس (أم الإمارات) للجوجيتسو قيمة فنية ومعنوية كبرى، كونها أحد أهم البطولات المحلية التي تسهم في تأسيس قاعدة مهمة تكشف عن مواهب وقدرات بنات الإمارات وتؤهلهن للبروز والصعود نحو العالمية».

ويتابع قائلاً: «حققت لاعبات الإمارات خلال الفترة الأخيرة إنجازات استثنائية على صعيد رياضة الجوجيتسو، ونجحن في اعتلاء منصات التتويج في كبرى البطولات القارية والعالمية ومنها البطولة الآسيوية التي أقيمت في البحرين خلال مارس الماضي، وبطولات كأس العالم، وغراند سلام، وعالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وهو ما رسّخ في الأذهان الدور الذي تلعبه بنات الإمارات في تعزيز مكانة الدولة على ساحة الجوجيتسو العالمية ونجاحها المبهر في صناعة البطلات القادرات على تحقيق أرقى الإنجازات، والاتحاد يواصل مساعيه في سبيل توفير البيئة الملائمة لتمكينهن على الساحة الرياضية».

وأشاد البطران بالإقبال الكبير للأندية والأكاديميات على المشاركة في البطولة ما يعكس تكامل رؤيتها مع الاتحاد في جهوده لاعتماد أجندة نموذجية من البطولات المحلية التي تعد رافداً استراتيجياً للمنتخبات الوطنية بفئاته العمرية المختلفة.

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