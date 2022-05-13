12 ميدالية لمنتخبات الدراجات في كأس العرب

المصدر: القاهرة - البيان

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أنهت بعثة منتخباتنا الوطنية للدراجات مشاركتها في كأس العرب الأولى للمضمار بالقاهرة بتحقيق 12 ميدالية ملونة، (ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات). ونجحت هدى حسين لاعبة منتخب الشابات في تحقيق الذهبية الوحيدة للإمارات في سباق المطاردة الفردية للشابات، وفي منافسات اليوم الأخير نجحت لاعبة المنتخب صفية الصايغ في تحقيق ميداليتين فضيتين في سباقي المطاردة الفردية و500 متر للسيدات.

كما نجح الشاب سعيد سيف آل علي من تحقيق برونزيتين في سباقي المطاردة الفردية والكيلو، في أول مشاركة خارجية له، وأحرزت مزنة المرزوقي برونزية سباق 500 متر شابات، ومحمد المطيوعي، برونزية سباق المطاردة الفردية، وهي الميدالية الأولى له في منافسات الكبار، واختتمت الصاعدة هدى حسين ميداليات المنتخب بإحراز أول ميدالية ذهبية عربية لدراجات الإمارات في فئة الشابات، كما حققت فضية 500 متر شابات.

شكر

وأبدى منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات سعادته بالنتائج التي حققتها المنتخبات في كأس العرب للمضمار، وتوجه بالشكر إلى بعثة المنتخب والتي ضمت عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب، وبدر ثاني مدرب المنتخب، وسناء مرداسي مدربة منتخب الإناث، على ما قاموا به من مجهود، خاصة وأن عدداً كبيراً من اللاعبين يشاركون في البطولة للمرة الأولى، وأشار بوعصيبة إلى أن ما تحقق هو استمرار لنجاح المنتخبات في العام الحالي.

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