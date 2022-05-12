الاتحاد الدولي يطلب تأجيل انتخابات اتحاد السباحة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تلقى اتحاد الإمارات للسباحة رسالةً من الاتحاد الدولي للسباحة يطلب فيها بتأجيل العملية الانتخابية لاتحاد الإمارات، لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وهو ما يعني إيقاف العملية الانتخابية التي كان من المقرر أن تقام 7 يونيو المقبل، وقال سلطان السماحي رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة، في بيان: «إنّ اتحاد الإمارات للسباحة تلقى رسالةً من الاتحاد الدولي، تفيد بعدم اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وهو ما يعني إيقاف الانتخابات لحين اعتماد اللائحة».

وأوضح أنه بناءً على الرسالة، قام الاتحاد بإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية بطلب الاتحاد الدولي، كما دعا مجلس إدارة اتحاد السباحة أعضاء الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع يوم 21 الجاري، لمناقشة الأمر.

وأشاد السماحي بدور اللجنة الأولمبية الوطنية، لمحاولة اعتماد اللوائح والتنسيق في ما بين الاتحاد والجمعية العمومية من جانب، والاتحاد الدولي للسباحة من جانب آخر، في ما يتعلق بالمسائل القانونية والخاصة بقواعد الحوكمة الرياضية والنظم الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي لاعتماد لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد.

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