الإمارات للدراجات ثانياً بـ «خامسة» جولة إيطاليا

المصدر: إيطاليا - وام

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فاز فيرناندو غافيريا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بالمركز الثاني في سباق السرعة خلال المرحلة الخامسة من جولة إيطاليا التي أقيمت على مسار بطول 174كم انطلاقاً من كاتانيا وصولاً إلى ميسينا، وتقام اليوم المرحلة السادسة من جولة إيطاليا على مسار بطول 192كم انطلاقاً من بالمي وصولاً إلى سكاليا، وهي مرحلة مناسبة للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة.

وكان الكولومبي غافيريا احتل مركزاً متقدماً في الجزء النهائي من السباق، قبل أن يتمكن منافسه أرنو ديمار «غروبما-إف دي جاي» من تجاوزه لينتزع الفوز بالمركز الأول بفارق ضئيل.

وقال فيرناندو: تلقيت الدعم من زملائي طوال المرحلة، لكنني واجهت مشكلة في تروس الدراجة في نهاية السباق، ولم أتمكن من اختيار السرعة المطلوبة، وآمل تحقيق الفوز في المراحل المقبلة.

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