«سلة الكراسي» تعسكر بالعين تحضيراً لـ «آسيا وأوقيانوسيا»

المصدر: العين - البيان

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التقى محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية بلاعبي منتخبنا الوطني لسلة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم خلال معسكر العين حيث نقل تحية أعضاء اللجنة إلى كل المشاركين في المعسكر استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لسلة الكراسي المتحركة والتي تستضيفها تايلاند في الفترة من 20 وحتى 28 من مايو الجاري.

مؤكداً على تقديره الشخصي وأعضاء اللجنة البارالمبية الإماراتية لمجهودات وتضحيات وحماس اللاعبين المشاركين في المعسكر، وكذلك الأطقم الفنية والإدارية المتواجدين في معسكر مدينة العين.

جاء ذلك خلال زيارته للمعسكر في إطار المتابعة والتشجيع والمؤازرة لأعضاء هذا المعسكر الهام، بالإضافة إلى الوقوف على آخر الاستعدادات والتأكد أن كل الظروف مواتية للخروج من معسكر العين بأفضل إعداد ممكن.

وتوجه الهاملي بحديثه للأطقم الفنية معرباً عن استعداد اللجنة البارالمبية الإماراتية لتذليل جميع الصعوبات والتحديات، وأنهم حاضرون للقيام بتوفير الأجواء والإمكانات التي تحقق الهدف المنشود من هذا المعسكر، وتمنى أن يكون معسكر العين هو خير إعداد لجميع اللاعبين لتحقيق الإنجازات في البطولات المقبلة مؤكداً على الاستمرار في دعم مثل هذه المعسكرات وإجراء العديد منها داخلياً وخارجياً الفترة المقبلة.

وحضهم على التمثيل المشرِّف وطالبهم بأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية لكونهم يمثلون المنتخب الإماراتي. وأكد الهاملي أن الإعداد الجيّد هو السبيل للتمثيل الجيّد وكذلك فإن الالتزام هو الطريق الأمثل للوصول لأعلى منصات التتويج.

وأضاف الهاملي إن البطولة تكتسب أهميتها كونها محطة إعداد للمحفل الأهم وهو بطولة العالم لكرة السلّة على الكراسي المتحركة والتي تقام على أرض الإمارات في شهر نوفمبر القادم مما يضفي عليها أهمية خاصة كونها على أرض الإمارات ولذلك فالجميع في الوطن ينتظر جهداً مضاعفاً وتركيزاً شديداً للوصول لأعلى المراتب خلال البطولة العالمية.

وأعرب الهاملي عن ثقته في لاعبي المنتخب الوطني وكذلك توفير كل الإمكانات سواء الفنيّة أو ما يتعلق بالمهمات والمعدات حتى تكون الاستعدادات على أكمل وجه.

تأكيد

وعلى صعيد متابعة اللجنة البارالمبية الإماراتية بكل قياداتها لمعسكر إعداد العين، أكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للّجنة بأن اللجنة البارالمبية الإماراتية ستسخر كل إمكاناتها لجميع عناصر منتخباتنا الوطنية من لاعبين ومدربين وأطقم إدارية، ومستمرون في هذا الدعم حيث إن الجميع يسعون لتحقيق هدف وحيد وهو رفعة الرياضة البارالمبية واعتلاء منصات التتويج ووضع الخطط وتوفير الإمكانيات وتذليل العقبات للوصول إلى هذا الهدف لرد جزء من دين وطننا المعطاء ودعم قيادتنا الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم.

مشيراً إلى أهمية كرة السلّة على الكراسي المتحركة لما لها من شعبية كبيرة متمنياً أن يكون فريقنا من ضمن الفرق المميزة في تلك اللعبة. مؤكداً على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الذي يكمل بعضه البعض.

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