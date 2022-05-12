تعاون بين «الإمارات للتعليم المدرسي» واتحاد الرجبي

المصدر: دبي- البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي واتحاد الإمارات للرجبي عن اتفاقية تعاون مشترك وذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر المؤسسة مؤخراً بدبي بحضور الدكتورة رابعة السميطي مدير عام المؤسسة، وسعود بالشالات عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس لجنة المنتخبات وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويهدف التعاون إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة في تكوين شخصية الطلبة وتنمية الروح الرياضية بداخلهم إلى جانب دورها في تنمية مهاراتهم الجسدية والذهنية، وبموجب التعاون سيتم توفير مجموعة من مستلزمات رياضة الرجبي للمدارس تشتمل على الكرات والملابس الخاصة بها.

وأكدت الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على الأهمية الكبيرة التي توليها المؤسسة للرياضة على اختلافها، وذلك لما لها من أثر كبير في الارتقاء بتحصيل الطلبة وأدائهم في مختلف المجالات، إلى جانب سعي المؤسسة إلى حفز الطلبة لاتخاذ الرياضة أسلوب حياة مستدام في شتى مراحل تطورهم، وذلك كجزء من رسالتها التربوية، منوهة إلى أنه تم إدراج رياضة الرجبي ضمن المنهاج المدرسي للطلبة وذلك لأهمية هذا النوع من الرياضة في تطوير ملكات الطلبة، مثنية على الجهد المتميز الذي يقوم به اتحاد الرجبي في نشر رياضة الرجبي بين فئات المجتمع المختلفة.

هدف

فيما أشار سعود بالشالات بأن اتحاد الإمارات للرجبي منذ إشهاره في عام 2009 عمل على نشر لعبة الرجبي بالدولة وبدأ في تكوين منتخبات وطنية وبحث سبل تعزيز زيادة عدد الممارسين للعبة فاتجه إلى طلبة المدارس ونجح، حيث وصل عدد الممارسين للعبة الرجبي أكثر من 20 ألفاً من الشباب وأكثر من 15 ألف فتاة والذين هم الأساس والمخزون المستقبلي للمنتخبات الوطنية ومنهم الكثير من انضم للمنتخبات الوطنية سواء الشباب أو الشابات.

وثمنت فوزية فرديون عضو مجلس الإدارة، رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين هذا التعاون مشيرة إلى أن اتحاد الرجبي على استعداد تام للتعاون مع المؤسسة بما يخدم الأهداف المشتركة لكل من الطرفين من نشر اللعبة بشكل أكبر، ومن أجل تعزيز هذه الشراكة وتفعيلها قام اتحاد الإمارات للرجبي وبالتعاون مع بنك HSBC الشريك الاستراتيجي للاتحاد بتوفير كرات تدريب خاصة بالمدارس تنطبق عليها الشروط القانونية وذلك من أجل توزيعها على المدارس وتم تسليم الكرات والتي يصل عددها إلى 1600 كرة وعدد 700 من الملابس الرياضية.

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