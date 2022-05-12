أحمد بن محمد: المحافل المتتالية تشكّل شخصية الرياضي الإماراتي

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن المشاركات في المحافل المتتالية والمتنوعة، هي التي تشكّل شخصية الرياضي الإماراتي وتصقله ليتمكن تدريجياً من حمل مسؤولية تمثيل الوطن وإعلاء رايته شامخة خفاقة أمام الجميع.

وأضاف سموه، في كلمة وجهها لوفد الإمارات المشارك بالنسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية في الكويت : " المنافسة على الميداليات الملونة والمراكز الأولى تعد الغاية الأساسية من التواجد في كل الاستحقاقات، تأكيداً على رؤية قيادتنا الرشيدة التي لا تقبل إلا بالصدارة والسعي نحو جعل رياضة الإمارات رقماً صعباً في كافة المشاركات على كل الأصعدة".

وتستضيف دولة الكويت الشقيقة فعاليات هذه النسخة من الدورة الخليجية، والتي تنطلق غداً الجمعة بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار سموه إلى أهمية تكاتف جهود جميع أعضاء وفد الدولة خلال المشاركة في هذا المحفل الخليجي المهم، بما ينعكس على مستواهم في المنافسات الرياضية إلى جانب تعزيز روح التعاون والإخاء مع مختلف الوفود المشاركة في الدورة والإسهام في إنجاحها وتقديم نسخة مميزة على أرض الكويت الشقيقة.

وأوضح أن برنامج مسابقات الدورة وما يضمه من رياضات تُدرج فيه للمرة الأولى منذ انطلاق دورة الألعاب الخليجية عام 2010، يعد مؤشراً إيجابياً على تطور مسيرة الرياضة الخليجية بشكل عام ويفتح المجال أمام جميع الرياضيين في مختلف الألعاب للتنافس الشريف في أجواءً نموذجية تسودها المبادئ الرياضية النبيلة.

وأشار إلى أن الحضور الأول للعنصر النسائي في الدورة بمجموعة من الرياضات، يعزز دور المرأة ودعم حظوظها في تمثيل الدولة على جميع المستويات.

وأعرب سموه عن خالص أمنياته بالنجاح والتميز لجميع الرياضيين .. مؤكداً ثقته في رياضيي الإمارات لتحقيق أفضل النتائج والظهور بصورة مشرفة.

وتنطلق فعاليات هذه الدورة الخليجية غدا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتستمر فعالياتها حتى 31 مايو الجاري.

وتشارك الإمارات في هذه الدورة بـ 285 رياضيا ورياضية يتنافسون في 16 رياضة فردية وجماعية يرافقهم 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجا.

وتفتتح ألعاب القوى للسيدات المنافسات غداً وتستمر ثلاثة أيام على مضمار وميدان أحمد الرشدان، إذ تستهل مشاركة وفد الإمارات كل من عبير البلوشي بسباق 100 م، وفاطمة البلوشي بسباق 400م، وفاطمة الحوسني بدفع الجلة، لطيفة الكعبي في الوثب الطويل، ووداد روباري في رمي الرمح.

وتشارك الإمارات في جميع الرياضات الـ 16 المدرجة بجدول منافسات النسخة الثالثة من الدورة الخليجية وهي كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة 5*5 رجال و3*3 سيدات، كرة قدم الصالات رجال وسيدات، السباحة، ألعاب القوى رجال وسيدات، الكاراتيه، الجودو، المبارزة، الرماية، التنس الأرضي، الدراجات الهوائية رجال وسيدات، هوكي الجليد، كرة الطاولة، والبادل تنس رجال وسيدات إضافة إلى الألعاب الإلكترونية.

ووصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى للسيدات مساء أمس الأربعاء إلى دولة الكويت للمشاركة بفعاليات الدورة.

كما وصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للرجال إلى الكويت، ويصل غداً منتخبنا الوطني للرماية.

وتفتتح الدورة رسمياً باحتفالية كبرى في 22 مايو الجاري على الملعب الرئيسي المغطى لأكاديمية /رافاييل نادال/ بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس على أن يتضمن برنامجه فقرات تتناسب مع نهج شبابي متجدد يفرض واقعه للمرة الأولى بحسب تصريحات علي المري الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الكويتية.

وأطلقت اللجنة المنظمة التطبيق الإلكتروني الخاص بالدورة الذي يشمل أقساماً مختلفة للنتائج وقوائم الفرق المشاركة ومواعيد المنافسات وأماكنها.

ويشارك 650 متطوعاً في تنظيم وإرشاد وفود الدول المشاركة في الدورة بجميع الجوانب سواءً الخاصة باستقبال الرياضيين ومغادرتهم أو من خلال التواجد في المنافسات والتدريبات المختلفة.

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