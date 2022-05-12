الأسطورة مايويذر يواجه دون موري على «مهبط برج العرب»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي أسطورة الملاكمة العالمية الأمريكي فلويد مايويذر مواطنه دون موري في الساعة 9:00 مساء بعد غد، على مهبط الطائرات في فندق برج العرب الفخم، في مباراة مثيرة إلى جانب 8 نزالات أخرى للرجال والنساء ضمن نزالات سلسلة العمالقة العمالية للملاكمة التي تنظمها شركة جلوبال تايتنز بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، بحضور نجوم الملاكمة العالمية فلويد مايويذر ودون موري، البرازيلي برونو ماتشادو، السويدي بادو جاك، والبرازيلي أندرسون سيلفا، وكين أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، وسيكون من بين الملاكمين المشاركين في البطولة دلفين بيرسون وإلهام خالد، وهاني أتيو.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالملاكم العالمي فلويد مايويذر بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وتمنى له النجاح والتوفيق في نزاله على مهبط الطائرات في برج العرب وفي جميع محطات مشواره الرياضي المقبلة، كما أكد له أن الرياضة تحتل مكانة كبيرة في اهتمام ونهج القيادة الرشيدة، والحرص على استضافة الفعاليات الرياضية المتنوعة انطلاقًا من الدور الريادي للدولة في جميع المجالات.

أفضل مكان

وأعرب فلويد مايويذر عن سعادته بالتواجد في دبي التي وصفها بالمدينة الجميلة والملهمة والأيقونة العالمية وقال: دبي تعد اليوم أفضل مكان في العالم يمكن تنظيم أي فعالية فيها وهي من أجمل مدن العالم وأنا سعيد أني سأخوض نزالاً في دبي قبل الاعتزال الرسمي، كونها أفضل مكان في العالم يمكن أن تتواجد فيه حاليًا، وأعد الجمهور بأنهم سيتابعون حدثًا لا مثيل له«.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز