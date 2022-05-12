تعاون بين «نوغيرا للفنون القتالية» و«كاراكال» الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن فريق «نوغيرا دبي»، أكاديمية تدريب الفنون القتالية واللياقة البدنية المرموقة في دبي، عن تعاونه مع شركة الملابس الرياضية الإماراتية «كاراكال».

وعبّر الشيخ فيصل بن طارق القاسمي، رئيس مجلس إدارة فريق نوغيرا دبي، عن حماستهم ورغبتهم في دمج المزيد من المواهب المحلية والاحتفال بها في أكاديميتهم، قائلاً: «نحن متحمسون للشراكة مع متجر كاراكال المفتوح في صالة الألعاب الرياضية لدينا، وكعلامة تجارية إماراتية محلية، يسعدنا أن نكون قادرين على تقديم منتجات للمتدربين لدينا، والتي تم تصميمها وصنعها من البداية إلى النهاية داخل الدولة، باستخدام مواد عالية الجودة».

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