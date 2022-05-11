«اليد» و«كرة الصالات» تواصل تحضيرات «خليجية الكويت»

المصدر: دبي – البيان

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حرصت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية على استكمال الزيارات الميدانية للمنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية بالكويت التي تنطلق غداً وتستمر حتى 31 من مايو الجاري.

وتابعت المهندسة عزة بنت سليمان أول من أمس تدريبات منتخب كرة اليد بنادي النصر وكرة قدم الصالات للسيدات بنادي شباب الأهلي، في إطار استعدادات جميع الاتحادات الرياضية المشاركة في الحدث الخليجي الذي يتنافس فيه نخبة من الرياضيين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبلغ عددهم 1500 رياضي ورياضية.

وحضت بنت سليمان الرياضيين على تحقيق مبدأ المشاركة من أجل المنافسة والصعود على منصات التتويج ورفع راية الوطن أمام الجميع، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأهمية السعي نحو إعلاء اسم الإمارات في جميع المحافل والاستحقاقات على الصعد كافة.

من ناحية أخرى استقبلت المهندسة عزة بنت سليمان بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي ترأسه المقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية، حيث بحث الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة، كما أكد الطرفان على أهمية استمرار تعزيز التعاون بين الجهتين بما يحقق التكاملية في تنفيذ المبادرات والبرامج الرياضية للوصول بها إلى مواقع ريادية.

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