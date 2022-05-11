أغلى كؤوس المصارعة بخورفكان السبت

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد المصارعة والجودو أمس أنه سينظم بعد غدٍ السبت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمصارعة في مدينة خورفكان بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان الذي يشارك لأول مرة بعد انضمامه لعضوية الاتحاد في أنشطة المصارعة.

وأوضح الاتحاد أن باب التسجيل للمشاركة في البطولة سيغلق اليوم على الرابط الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التسجيل في الموقع الرسمي التابع للاتحاد.

وتقضي اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة بالسماح لمشاركة المواطنين والمقيمين فيها، حيث حددت نصاب المشاركة لأي ميزان بلاعبين اثنين على الأقل شريطة اجتياز عملية الميزان التي ستجرى في الخامسة من مساء غدٍ في نادي خورفكان، فيما ستبدأ منافسات البطولة في العاشرة من صباح بعد غدٍ في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة والتي تتطلب إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

فئات

وتشمل البطولة فئات الناشئين والأشبال وفقاً لشروط كل فئة من الفئتين حسب قانون اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وستكون الأدوار النهائية عصر بعد غدٍ، وتعقبها مراسم التتويج لتكريم الفائزين بالميداليات والكؤوس.

وستقوم اللجنة الفنية بالاتحاد برصد أسماء الفائزين في منافسات الناشئين للمشاركة في بطولة أوروبا لفئة الناشئين المقامة في إيطاليا خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل، وهي المؤهلة لبطولة العالم التي تقام في رومانيا.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بتعاون مجلس الشارقة الرياضي المستمر برئاسة عيسى هلال الحزامي، وجهود نادي خورفكان الرياضي في دعم مسيرة الاتحاد، وكل الجهات المساهمة في إنجاح البطولة الأغلى التي تقام لأول مره في مدينة خورفكان، متمنياً التوفيق للجميع.

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