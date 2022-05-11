«الأولمبية الصينية» تشيد بـ«دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد وفد اللجنة الأولمبية الصينية بتطور رياضة أصحاب الهمم الآسيوية ودور الإمارات في دعم وتطوير أصحاب الهمم وتمكينهم الكامل في المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة للوفد برئاسة هاو تشينج مدير الرياضة تفقد خلالها منشآت نادي «دبي لأصحاب الهمم» ومقر اللجنة البارالمبية الآسيوية لدراسة إقامة معسكرات للمنتخبات الصينية استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

وأطلع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي الوفد الزائر خلال الجولة على المرافق المختلفة ومبادرات النادي وأنشطته وبرامجه الرياضية وتسخيره كل الإمكانات للأعضاء بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وشهد الوفد جانباً من تدريبات بعض فرق النادي وفيلماً توثيقياً عن إنجازات النادي المختلفة وأبرز البطولات التي استضافها والنجاحات التي ظلت تحققها «بطولات فزاع»، والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية، فيما قدم العصيمي درع النادي لرئيس الوفد بمناسبة هذه الزيارة.

وأعرب ماجد العصيمي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن اختيار الصين للإمارات لإقامة معسكراتها التحضيرية استعداداً لـ «باريس 2024» دلالة على جودة المنشآت الرياضية والخدمات العامة المتوفرة بالدولة، وخصوصاً أن منتخبات الصين تعتلي صدارة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

أهداف مشتركة

وأشار العصيمي إلى أنه بحث مع الوفد سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وفق أحدث الرؤى العلمية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وكشف أن الوفد خلال زيارته لمقر البارالمبية الآسيوية أشاد بتطور رياضة أصحاب الهمم الآسيوية ودور الإمارات في دعم وتطوير أصحاب الهمم وتمكينهم الكامل في المجتمع، مبيناً أن رئيس الوفد أكد أن قيادة أصحاب الهمم لأكبر المنظمات في آسيا تلامس كل الاحتياجات وتحقق الرؤية الشاملة في تمكينهم وتبوؤهم أهم المراكز القيادية.

من ناحيته أشاد هاو بالعلاقات المميزة بين الإمارات والصين في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، حيث شهدت الفترة الماضية تعاوناً كبيراً في مجال استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية وتبادل الخبرات.

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