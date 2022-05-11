سارة علي تتوج بكأس سوق دبي الحرة للغولف للمواطنين

المصدر: دبي – فائز بجبوح

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فازت لاعبة الغولف الإماراتية سارة علي بكأس سوق دبي الحرة للغولف للمواطنين عقب تصدرها الترتيب العام برصيد 35 نقطة في الدورة الـسابعة والعشرين للحدث الذي استضافه ملعب ذا فالدو في نادي الإمارات للغولف بدبي أخيراً، بمشاركة 42 لاعباً ولاعبة.

جرت المنافسة وفق نظام ستابلفورد لاحتساب النقاط (إجمالي وفردي)، وتُوج الفائزون في فئات: إجمالي نقاط ستابلفورد، إجمالي عدد الضربات (جروس)، فئة السيدات، الناشئين.

وذهب المركز الثاني في الترتيب الفردي إلى سهيل المرزوقي برصيد 31 نقطة، تلاه حسن المشرخ في المركز الثاني مكرر برصيد 31 نقطة، بينما فازت رباب الحاج بالمركز الأول لفئة السيدات برصيد 29 نقطة.

منافسة

وشهدت المنافسة في فئة الناشئين فوز اللاعب عبد الله درويش بالترتيب العام عقب إحرازه 28 نقطة، بينما حصل محمد سكيك على جائزة أفضل إجمالي عدد الضربات (جروس) برصيد 27 نقطة، وحسن المشرخ على جائزة الكرة الأقرب للحفرة في فئة الرجال، في حين فاز راشد الجسمي بجائزة أطول ضربة للرجال، وحصلت علياء العمادي على جائزة الكرة الأقرب للحفرة في فئة السيدات، وعلياء القبيسي على جائزة أطول ضربة للسيدات.

إشادة

وقال صلاح تهلك، نائب أول الرئيس - الخدمات المؤسسية، سوق دبي الحرة: «تابعنا هذا العام منافسات الدورة السابعة والعشرين لكأس دبي الحرة لغولف المواطنين، وكنا سعداء بالتطور الكبير الذي شهدته المنافسة، وبتزايد شعبيتها بين مواطني الدولة من الجنسين، بما في ذلك لاعبي الغولف الناشئين، ونهنئ جميع الفائزين، ونشكر كل من شارك في المنافسة، كما نشكر نادي الإمارات للغولف على جهودهم في تنظيم هذا الحدث الرائع».

حققت البطولة نجاحاً كبيراً في وقت تواصل فيه سوق دبي الحرة دعمها لمنافسات الغولف ولجميع الرياضات الأخرى في المنطقة، توج الفائزين إلى جانب صلاح تهلك، أكرم سكيك، مدير عام اتحاد الإمارات للغولف.

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