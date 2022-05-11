حالة الطقس تحدد موعد سباق «دلما الخامس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لسباق دلما التاريخي الخامس اجتماعاً مهماً، أمس، وذلك للاطلاع على آخر تطورات الوضع فيما يخص موعد السباق النهائي.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

ترأس الاجتماع أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، وبحضور ماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين، وتم الاطلاع على آخر تطورات الأحوال الجوية بالتعاون والاتصال الدائم مع هيئة الأرصاد الجوية.

وتم الاتفاق على أن يتم إقامة السباق أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان الرسمي للموعد النهائي بعد غدٍ بعد الاطلاع من هيئة الأرصاد الجوية على كافة الأمور التي تتعلق بسرعة الرياح وكذلك مدى الرؤية الأفقية وما إذا كان الطقس ملائماً، خاصة في ظل حالة التقلب المناخي الحالية ووجود عاصفة ترابية تحجب الرؤية بشكل كبير داخل البحر المفتوح.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع التنويري للسباق قبل يوم من الانطلاقة، حيث سيقام الاجتماع داخل جزيرة دلما، وسوف تعلن فيه اللجنة العليا المنظمة عن كافة الأمور الفنية واللوائح والقوانين المنظمة للسباق وآلية استبعاد المخالفين سواء للمواصفات الفنية أو خلال السباق نفسه.

على جانب آخر يواصل نادي تراث الإمارات استعداداته لإقامة سباق التجديف التراثي، الذي سوف يتحدد موعده أيضاً بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد ماجد عتيق المهيري أن الجميع على أهبة الاستعداد لإقامة السباق في أي وقت خلال هذه الأيام، مشيراً إلى اكتمال كافة التجهيزات اللوجستية والفنية.

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الأرصاد وبشكل يومي للاطلاع على آخر تطورات الطقس من أجل تحديد الموعد النهائي.

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