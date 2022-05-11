تعاون بين «نوغيرا» للجوجيتسو و«كاراكال» الإماراتية للملابس الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن فريق «نوغيرا دبي»، أكاديمية تدريب الفنون القتالية واللياقة البدنية المرموقة في دبي، عن تعاونه مع شركة الملابس الرياضية الإماراتية «كاراكال»، المتخصصة في تصنيع الكيمونو «بي جي جي»، ورواد صناعة الملابس البرازيلية جيوجيستو، إذ تقدم العلامة التجارية خدماتها حصرياً لتلبية احتياجات المنطقة من ملابس «بي جي جي»، بالإضافة إلى عناصر أخرى، من بينها: الأحزمة والأشرطة الرياضية وحقائب الكيمونو والقمصان القابلة للتخصيص من بين البضائع الأخرى.

ويحظى فريق «نوغيرا دبي» باحترام كبير في جميع أنحاء العالم، كأحد أبرز الأكاديميات التي تقدم أفضل معايير ومستويات التدريب على فنون الدفاع عن النفس على المستوى العالمي، وجاء ذلك في ظل ما تشهده فنون القتال المختلطة من انتشار سريع وواسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستفيد أساتذة الرياضة والمتدربون الجدد على حد سواء من نوادي الرياضة المتميزة في المنطقة لصقل مهاراتهم.

وعبّر الشيخ فيصل بن طارق القاسمي، رئيس مجلس إدارة فريق نوغيرا دبي، عن حماستهم ورغبتهم في دمج المزيد من المواهب المحلية والاحتفال بها في أكاديميتهم، قائلاً: «نحن متحمسون للشراكة مع متجر كاراكال المفتوح في صالة الألعاب الرياضية لدينا، وكعلامة تجارية إماراتية محلية، يسعدنا أن نكون قادرين على تقديم منتجات للمتدربين لدينا.

والتي تم تصميمها وصنعها من البداية إلى النهاية داخل الدولة، باستخدام مواد عالية الجودة». وتابع: «نحن نؤكد على الجودة الاستثنائية لأزياء الكيمونو التي تولي اهتماماً كبيراً بالتفاصيل الدقيقة والتصميم الانسيابي، ويسعدنا أن يكون كاراكال أصبحت جزءاً من عائلة فريق نوغيرا دبي.

ولفت إلى أن فنون الدفاع عن النفس تتطلب زياً محدداً للسماح بتجربة معززة ومريحة أثناء التدريب والمنافسة، ويتكون هذا الزي الرسمي من كيمونو بي جي جي، المعروف تقليدياً باسم «جي آي»، والذي يتضمن سترة قطنية ثقيلة، وبنطلوناً برباط، وحزام خصر مرمزاً بالألوان يدل على الرتب.

وأشار إلى أن جيوجيتسو البرازيلية أصبحت حاضرة في الإمارات باعتبارها الطريق التالي للياقة البدنية والعقلية، موضحاً بأن كاراكال تهدف إلى ضمان وصول جميع المتدربين والمنافسين الجدد والمتمرسين إلى صالة الألعاب الرياضية وعلى استعداد للتدريب في ملابس مصممة خصيصاً لتحسين مستوى الأناقة والراحة لمن يرتديها.

إلى ذلك،»كاراكال«، هي شركة ملابس رياضية و»بي جي جي«الرائدة في دبي، تهدف إلى تزويد عشاق»بي جي جي" من جميع الأعمار بكيمونو أنيق ومُجهز جيداً، ومريح، من دون التفريط بالجماليات، وقد افتتحت الشركة متجرها الرئيس في أكاديمية فريق نوغيرا، لتقديم شعارها المتمثل في ضمان أن «المستحيل ممكن».

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