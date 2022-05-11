الأسطورة مايويذر يواجه دون موري على مهبط طائرات برج العرب

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يلتقي أسطورة الملاكمة العالمية الأمريكي فلويد مايويذر مواطنه دون موري في الساعة 9:00 مساء بعد غد، على مهبط الطائرات في فندق برج العرب الفخم، في مباراة مثيرة إلى جانب 8 نزالات أخرى للرجال والنساء ضمن نزالات سلسلة العمالقة العمالية للملاكمة التي تنظمها شركة جلوبال تايتنز بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، بحضور نجوم الملاكمة العالمية فلويد مايويذر ودون موري، البرازيلي برونو ماتشادو، السويدي بادو جاك، والبرازيلي أندرسون سيلفا، وكين أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، وسيكون من بين الملاكمين المشاركين في البطولة دلفين بيرسون وإلهام خالد، وهاني أتيو.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالملاكم العالمي فلويد مايويذر بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وتمنى له النجاح والتوفيق في نزاله على مهبط الطائرات في برج العرب.

وفي جميع محطات مشواره الرياضي المقبلة، كما أكد له أن الرياضة تحتل مكانة كبيرة في اهتمام ونهج القيادة الرشيدة، والحرص على استضافة الفعاليات الرياضية المتنوعة انطلاقًا من الدور الريادي للدولة في جميع المجالات.

أفضل مكان

وأعرب فلويد مايويذر عن سعادته بالتواجد في دبي التي وصفها بالمدينة الجميلة والملهمة والأيقونة العالمية وقال:

دبي تعد اليوم أفضل مكان في العالم يمكن تنظيم أي فعالية فيها وهي من أجمل مدن العالم وأنا سعيد أني سأخوض نزالاً في دبي قبل الاعتزال الرسمي، كونها أفضل مكان في العالم يمكن أن تتواجد فيه حاليًا، وأعد الجمهور بأنهم سيتابعون حدثًا لا مثيل له وسأقدم للجمهور ما دفعوا من أجله، خاصة وأنه يقام في مكان خاص ومميز.

ويقولون دائماً إن السماء هي الحد الأقصى للطموحات، حسنًا، أشعر أنني أقوم بتخطي الحد الأقصى في عالم الترفيه مرة أخرى، حيث أصعد وأقاتل في السماء حرفيًا، هذه هي الفرص التي أسعى إليها دائمًا«.

وأضاف:ستكون هذه البطولة استمرارًا لسلسلة انتصاراتي، فهذا هو عملي المعتاد ومن الجيد دائمًا أن أكون في الحلبة، لقد قضيت الكثير من حياتي في الملاكمة.

لذلك أشعر دائمًا بالراحة للعودة إليها، والتدريب من أجل القتال، فأنا أحب عرض مواهبي للعالم بأسره والقيام بشيء جديد يثير اهتمامي، والملاكمة هي الترفيه، لقد عملت بجد لإنجاز أكثر من أي شخص آخر خلال مسيرتي، والآن سأستمتع بثمار عملي، بينما ما زلت أعطي المشجعين شيئًا مثيرًا لمشاهدته .

وعن مواجهته لمواطنه دون مور قال مايويذر: لقد عرفت دون لفترة طويلة وأنا أعلم أنه مقاتل ذكي للغاية ولا يمكنني الاستخفاف به، أعتقد أنه قادم ليثبت شيئًا ما في هذه المعركة، علاوة على هذه المعركة التي تجري في مكان فريد من نوعه.

من جهته صرح دون مور خلال المؤتمر الصحفي أنه يعتقد أن هذه الألفة مع فلويد ستمنحه ميزة عندما يتواجهان في النزال المثير على مهبط الطائرات في برج العرب، ويذكر أن دون مور تدرب على يد الملاكم الراحل روجر مايويذر عم فلويد.

وسيتم بث منافسات البطولة على الهواء مباشرة إلى جميع دول العالم عبر منصة www.Global-Titans.com، والتي يسمح للجمهور لمتابعة البطولة لأول مرة من خلال الإن إف تي، وستنطلق البطولة من دبي لتنظم في أشهر المعالم العالمية مثل الأهرامات في مصر، وبرج إيفل في فرنسا، وغيرها في مختلف قارات العالم.

أنهى مايويذر مسيرة الهواة برصيد قدره 84 انتصارًا مقابل 6 هزائم وفاز بلقب (القفازات الذهبية) في وزن 48 كيلوغراماً عام 1993، ووزن 51.7 عام 1994، ووزن 56.9 عام 1996، حاز مايويذر على الميدالية البرونزية عام 1996 حين وصل إلى نصف النهائيات في دوري وزن الريشة (57 كلغ)، حقق بطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة.

شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.ولم يهزم في أي نزال في مسيرته الاحترافية حيث خاض 50 نزالاً، فاز في 50 وتعادل في 0 وخسر في 0. فاز بالضربة القاضية في 27 نزالاً، ويصنف من أفضل الملاكمين في التاريخ والأفضل في وقته.

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