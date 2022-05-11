«أبوظبي للزوارق» يشارك في جولة «إيبيزا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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غادرت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، خلال الفترة من غدٍ حتى الأحد المقبل.

ويمثل الفريق راشد الملا حامل لقب فئة الحركات الاستعراضية لأربعة مواسم متتالية.

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن توجيهاته والحرص على التمثيل الإماراتي في البطولات الدولية تسهم في تعزيز المشاركات البحرية الدولية للإمارات في مثل هذه البطولات. وأكد الرميثي تطلعات فريق أبوظبي القوية هذا الموسم للفوز بالألقاب العالمية في مختلف البطولات.

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