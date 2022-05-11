8 رموز في منافسات الثنايا بـ«ختامي الوثبة» اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تعود المنافسة على الرموز من جديد خلال منافسات اليوم التي تقام ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، الذي يقام بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويختتم منافساته يوم السبت المقبل.

وتحضر 8 رموز خلال منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل اليوم.

وكانت منافسات المهرجان قد تواصلت أمس، إذ أقيمت منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وشهدت الفترة المسائية 10 أشواط لمسافة 8 كلم للحول والزمول المحليات والمهجنات، تنافست خلالها المطايا المشاركة على حصد الناموس والجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة المنظمة بداية من 400 ألف درهم في الشوطين الأول والثاني و300 ألف درهم في الشوطين التاليين، بينما تراوحت الجوائز المالية للفائزين بالأشواط من الخامس وحتى العاشر ما بين 180 ألف درهم وحتى 150 ألف درهم.

نتائج

وفازت «تراحيب» لحمدان سعيد جابر الحربي بناموس أول أشواط الفترة المسائية لحول المحليات وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12.44.09 دقيقة، أما الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات فكان من نصيب «راهية» المملوكة لمحمد سلطان مرخان الكتبي التي قطعت مسافة الشوط في 12.45.09 دقيقة.

وفي شوطي الزمول المحليات والمهجنات الأقوى في الفترة المسائية، سيطر «زيزوم» لسيف مبارك هواش الخييلي على مجريات الشوط الثالث وأنهى مسافته في 13.10.07 دقيقة، فيما حصد «شاهين» لسعيد قنازل العامري على ناموس الشوط الرابع للمهجنات بتوقيت 13.00.09 دقيقة.

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