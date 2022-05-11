«بناء الأجسام» يطور بيئة ممارسة اللياقة البدنية للنساء

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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كشفت المهندسة منى الشمسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيسة اللجنة النسائية عن سعي مجلس إدارة الاتحاد لتفعيل جانب اللياقة البدنية لدى النساء بمختلف الأعمار، وذلك بتوجيهات رئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وذلك من خلال جهود للجنة النسائية في الاتحاد سيتم بذلها بالتعاون مع الأندية والصالات الرياضية في الدولة، لما لذلك من أهمية بارزة تساهم بتطوير فعاليات اللياقة البدنية لدى الإناث وفي مختلف الأعمار.

وقالت الشمسي: هنالك الكثير من اللاعبات بحاجة إلى التوجيهات المتعلقة بممارسة رياضة سليمة وصحيحة، ومن خلال دورنا في اللجنة النسائية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وبالتنسيق مع الأندية الرياضية نتطلع لتحسين بيئة ممارسة رياضة اللياقة البدنية لهن .

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