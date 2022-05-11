«القوس والسهم» يختتم مشاركته في «الآسيوية»

المصدر: (بغداد - البيان)

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اختتم منتخب الإمارات للقوس والسهم أول من أمس مشاركته في بطولة آسيا للقوس والسهم المقامة حالياً في مدينة السليمانية بالعراق، والتي بدأت منافساتها في السادس من مايو الجاري وتختتم اليوم.

شارك منتخب الإمارات بفريق مكون من 8 لاعبين مثلوا الدولة في منافسات الفردي والفرق والمختلط . وحققت اللاعبة عائشة آل علي إنجازاً بحصولها على المركز التاسع في الفئة نفسها بعد أداء رائع في مشاركتها الأولى على هذا المستوى القاري، حيث استطاعت أن تتفوق على لاعبة كازاخستان في دور الـ 16 لتقابل لاعبة أوزبكستان وخسرت بعد أداء رائع أبهر الجميع.

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